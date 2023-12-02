اليوم.. ليلة الأدب الأوروبي بمعهد جوته

تنظم دار صفاصفة للنشر والتوزيع الحدث الثقافي الاستثنائي "ليلة الأدب الأوروبي" وذلك بمشاركة كلا من سفارة جمهورية التشيك في القاهرة، والمراكز التشيكية، ومعهد جوته بالقاهرة، وسفارة جمهورية سلوفاكيا بالقاهرة، ومؤسسة الادب النرويجي - NORLA، وذلك اليوم الموافق 2 ديسمبر الجاري في تمام الساعة السادسة مساء في عدة أماكن بحي الدقي.

وتقام ليلة الأدب الأوروبي في مصر للسنة الثانية على التوالي، ويجمع هذا الحدث الأشخاص المهتمين بالأدب لاكتشاف وتقدير أعمال المؤلفين المعاصرين من أربع دول أوروبية.

كما تتم قراءات مخصصة لمؤلفين مهمين يمثلون تنوع المشهد الأدبي الأوروبي. يتم تمثيل جمهورية التشيك بمقتطف من كتاب "بطاقة ترامب" للكاتبة بيترا هولوفا.

ومن سلوفاكيا نقدم كتاب إيفانا دوبراكوفا "تحت شمس تورينو"، ويتم تمثيل النرويج من خلال كتاب فيجديس هيورث "الوصية والعهد" وألمانيا من خلال "إنسان يحترق" من نيكول ليوبيتش.

وتقرأ المقتطفات باللغة العربية أدباء مصريين مرموقين، مثل نورا ناجي، أو طارق إمام، أو صفاء الزياني، أو نشوى صلاح.

وعبر محمد البعلي ممثل دار صفصافة للنشر عن سعادته بانطلاق الدورة الثانية من ليلة الادب الأوروبي قائلا: "أنا سعيد بهذا الحدث لأنه يلعب دورا حاسما في رفع مستوى الوعي بالأدب الأوروبي، وتعد هذه الشراكة بمثابة عنصر محوري في تعزيز التعددية اللغوية والتأكيد على أهمية الترجمات من مختلف اللغات هنا في مصر، علاوة على ذلك، فإن حضور الكاتبة التشيكية بيترا هولوفا شخصيًا في الحدث يضيف لمسة مميزة، مما يوفر فرصة فريدة للجمهور المصري للتفاعل شخصيًا مع المؤلفة.

كما تتاح للمشاركين فرصة رؤية المواقع المختلفة في منطقة الدقي حيث تتم القراءات. وتتخلل الفعالية لعبة تضيف عنصرا تفاعليا وتعزز أجواء الأمسية الأدبية. أولئك الذين يزورون جميع الأماكن ويجمعون التذاكر كلها سيحصلون على ترجمات عربية للأعمال الأدبية من صفصافة للنشر وهدايا صغيرة أخرى من الدول المشاركة.

تقول تيريزا سفاشكوفا، منسقة المشروع: يعود تاريخ المشروع بأكمله إلى عام 2006. وعلى مر السنين، تطور ليصبح قوة حيوية للترويج للأدب الأوروبي ويحظى باهتمام مستحق من الأوساط الأدبية والجمهور الأوسع.

وفي نسختنا الثانية في القاهرة، سنقدم الشكر للشريك الجديد NORLA أيضًا الأدب النرويجي.

سيتم تنظيم القراءات في وقت واحد في الساعة 6 مساءً، و7 مساءً، و8 مساءً، و9 مساءً في ثلاثة أماكن - جميعها على مسافة قريبة في الدقي: بوكليت، وكرياتيفو، ومعهد جوته بالقاهرة في الدقي (قاعتان).