انتخابات الرئاسة.. صور ترصد طوابير الناخبين المصريين في أبو ظبي

رصدت غرفة العمليات المركزية لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إمارة أبو ظبى، بالإمارات العربية المتحدة ، استقبال المواطنين المصريين ممن لهم حق التصويت في الانتخابات الرئاسية المصرية 2023، والتي ينافس فيها 4 مرشحين هم المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى ، و فريد زهران ، و حازم عمر ، و عبد السند يمامة.

وحرصت الجالية المصرية في الإمارات على الانتشار في اللجان الانتخابية المخصصة للإدلاء بأصواتهم،في ظل حضور جماهيري لافت بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وتواصل اليوم السبت، عملية تصويت المصريين فى السفارات والقنصليات بالخارج فى الانتخابات الرئاسية 2024، حيث تشهد اللجان التى يجرى فيها الاقتراع توافد أعداد كبيرة من الناخبين مع فتح باب التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء بتوقيت كل دولة.

