ads
السبت 02 ديسمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

موفدة "القاهرة الإخبارية" بدبي: تفعيل صندوق الخسائر والأضرار الذي أقره COP 27

موفدة القاهرة الإخبارية
موفدة القاهرة الإخبارية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قالت إيمان الحويزي، موفدة القاهرة الإخبارية من دبي، إنه تم تفعيل صندوق الخسائر والأضرار الذي اتفق عليه في كوب 27 بمصر العام الماضي، بمبادرة من دولة الإمارات عن طريق بداية إسهاماتها في هذا الصندوق بمبلغ 100 مليون دولار.

وأضافت الحويزي، خلال تصريحاتها عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم السبت، أن هناك عددًا من الدول التي شاركت بهذا الصندوق، حيث تعهدت ألمانيا بـ100 مليون دولار، والمملكة المتحدة بـ50 مليون دولار، واليابان بـ10 ملايين دولار، والولايات المتحدة الأمريكية بـ 17 مليون دولار.

وأشارت موفدة "القاهرة الإخبارية" من دبي، إلى أن هذا الصندوق كان قد تم الاتفاق عليه في "كوب 27" في مصر، ولكن تم تفعيله في "كوب 28" بالإمارات، منوهة بأن تعهدات شرم الشيخ سوف تنفذ في دبي.

وتابعت: “هناك مبادرات لها علاقة بالزراعة والاستدامة وغيرهما ساهمت فيها دولة الإمارات”، موضحة أن الصندوق له مهام عديدة وهو الاستجابة السريعة والحاسمة لكل من يتعرض إلى كوارث جراء التغيرات المناخية في الدول النامية.

صندوق الخسائر والأضرار استضافة مصر كوب 27