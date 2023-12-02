موفدة "القاهرة الإخبارية" بدبي: تفعيل صندوق الخسائر والأضرار الذي أقره COP 27

قالت إيمان الحويزي، موفدة القاهرة الإخبارية من دبي، إنه تم تفعيل صندوق الخسائر والأضرار الذي اتفق عليه في كوب 27 بمصر العام الماضي، بمبادرة من دولة الإمارات عن طريق بداية إسهاماتها في هذا الصندوق بمبلغ 100 مليون دولار.

وأضافت الحويزي، خلال تصريحاتها عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم السبت، أن هناك عددًا من الدول التي شاركت بهذا الصندوق، حيث تعهدت ألمانيا بـ100 مليون دولار، والمملكة المتحدة بـ50 مليون دولار، واليابان بـ10 ملايين دولار، والولايات المتحدة الأمريكية بـ 17 مليون دولار.

وأشارت موفدة "القاهرة الإخبارية" من دبي، إلى أن هذا الصندوق كان قد تم الاتفاق عليه في "كوب 27" في مصر، ولكن تم تفعيله في "كوب 28" بالإمارات، منوهة بأن تعهدات شرم الشيخ سوف تنفذ في دبي.

وتابعت: “هناك مبادرات لها علاقة بالزراعة والاستدامة وغيرهما ساهمت فيها دولة الإمارات”، موضحة أن الصندوق له مهام عديدة وهو الاستجابة السريعة والحاسمة لكل من يتعرض إلى كوارث جراء التغيرات المناخية في الدول النامية.