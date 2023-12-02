محاضرة للتوعية بأهمية المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية بثقافة الإسماعيلية

عقد قصر ثقافة الإسماعيلية محاضرة بعنوان "انزل.. شارك" ضمن برنامج الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، المعد لتوعية الناخبين بأهمية وكيفية المشاركة في العملية الانتخابية.

استهل خلالها الكاتب د. حسن سلطان حديثه عن مفهوم حق الانتخاب كحق يكفله الدستور، مشيرا إلى أن كل مواطن من حقه أن يمارس حقوقه الانتخابية في الدائرة الموجودة بالمحافظة مسقط رأسه.

وأشار "سلطان" إلى أن الحق في التصويت والترشح للانتخابات، يعد عنصرا ضروريا وأساسيا في الحكومات الديمقراطية القائمة على إرادة الشعب، لحماية حقوقه وتعزيزها.

وعن أهمية المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية، قال: تتمثل في شعور الناخب بمدى قيمة وتأثير صوته الانتخابي من خلال اختيار من يمثله، ويعمل على تحقيق مطالبه في إطار دستوري.

واختتم حديثه بضرورة الاهتمام بالنشء والأجيال القادمة بتنشئتهم على العطاء والانتماء والولاء للوطن، لتفعيل مبدأ المواطنة، فالشعب هو مصدر السلطات في أي بلد يتمتع بالديموقراطية.

جاء ذلك ضمن الأنشطة المقامة بإشراف إقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة أمل عبد الله، وفرع ثقافة الإسماعيلية برئاسة شيرين عبد الرحمن، وفي سياق برامج توعوية تنظمها هيئة قصور الثقافة بالمحافظات للتوعية بأهمية الاستحقاقات الانتخابية والمشاركة الإيجابية.

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