المقاولون العرب أفضل شركة مقاولات فى أوغندا للعام السادس

أعلن المهندس أحمد العصار رئيس شركة المقاولون العرب، أنه تم منح الشركة جائزة أفضل شركة مقاولات بدولة أوغندا لعام ٢٠٢٣، وذلك للعام السادس على التوالي، ما يؤكد على الدور الهام الذى تقوم به شركة المقاولون العرب الأوغندية فى مجال التشييد، من مشروعات طرق وكبارى ومستشفيات، ومنشآت تعليمية، ومبان إدارية، وسط إشادة بالأداء المتميز للشركة في المشروعات التى تم إنجازها من حيث الجودة، والالتزام بالبرامج الزمنية، بالإضافة إلى تقدم عدد من مشروعاتها الجارية عن البرامج الزمنية المعتمدة، مما يشير إلى النظام المحكم والمتطور فى إدارة مشروعاتها.

وقد قامت نائب رئيسة الوزراء وعدد من الوزراء بدولة أوغندا، بتسليم الجائزة للمهندس محمد طلبة، العضو المنتدب لشركة المقاولون العرب الأوغندية، والمهندس حمدي هاشم مدير الشئون الفنية للشركة لأعمال الطرق والكباري، والمهندس شريف متولي مدير مشروع جامعة أغاخان، خلال الاحتفال الذي أقيم بالعاصمة الأوغندية كامبالا، ونظمته الهيئة الوطنية للتخطيط لرؤية ٢٠٤٠ المسؤولة عن تنظيم تلك المسابقة كل عام بالاشتراك مع الحكومة الاوغندية.

الجدير بالذكر أن الشركة الأوغندية تقوم حالياً بتنفيذ مشروع الطرق الداخلية لمدينة باليسا وكومي، بقيمة 35 مليون دولار، ومشروع تصميم وتنفيذ كوبري ساكا بقيمة 18 مليون دولار، ومشروع جامعة أغاخان بقيمة 17.5 مليون دولار.