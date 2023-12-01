مدرب الزمالك الأسبق: "بدأت لعب الكرة في الشارع.. وكنت مسئولا عن 4 شقيقات"

قال الكابتن محمد صلاح مدرب نادي الزمالك الأسبق: بدأت لعب الكرة في الشارع بحي العباسية، حيث نشأت يتيما وزوج شقيقتي منعني من لعب كرة القدم في البدايات خوفا على مستقبلي.



وأضاف صلاح خلال لقائه مع الإعلامية إيمان أبوطالب في برنامجها بالخط العريض على شاشة الحياة: كنت أتحصل على 5 جنيهات مكافأة في الزمالك وتحملت المسؤولية صغيرا وكنت مسؤولا عن 4 شقيقات.

وقال صلاح في حواره، إن مرتضى منصور رئيس الزمالك السابق، لم يخدمه في أي شيئ.

وأجاب صلاح في الحلقة على سؤال بشأن توقعاته بتألق إمام عاشور، لاعب الأهلي مع القلعة الحمراء.

كما كشف نجم الزمالك السابق، أن بعضا من لاعبي النادي الأهلي يتشاجرون حاليا داخل الملعب وخارجه، قائلا: فيه خناقات وتطاول من بعض اللعيبة.. كهربا والشناوي.. لو بحثنا سيد عبدالحفيظ مشي ازاي هتلاقيها بسبب لعيب.



وعلق محمد صلاح على أنباء ترشيح حسام حسن لتدريب الزمالك خلفا للكولومبي أوسوريو، قائلا: المدرب اللي مشي، أول مرة أشوف حد يبقى صعبان عليه النادي يكسب.



وقال صلاح أيضا إنه لا يخشى توقيع المدافع أحمد فتوح، للنادي الأهلي بعد أزمته الأخيرة مع نادي الزمالك وإيقافه لمدة شهر.

وشرح نجم الزمالك أسباب عدم حصول نادي بيراميدز على أي بطولات رغم امتلاكه أفضل اللاعبين محليا.