محمد صلاح: إيقاف فتوح وصبحي وزناري أفضل قرارات منذ 50 عاما

قال الكابتن محمد صلاح نجم نادي الزمالك السابق أن باتشيكو السبب في خسارة بيراميدز أمام الزمالك في الكأس بسبب تغييراته ويتحمل الخسارة مشيرا إلى أن بيراميدز لن يحصل على أي بطولات في مصر لأنه يفتقد الروح في التنافس على البطولات.



وأضاف صلاح خلال حواره مع الإعلامية إيمان أبوطالب في برنامجها بالخط العريض على شاشة الحياة؛ إن الزمالك ينقصه الاستقرار الإداري.



وتابع : أتمنى الاستمرار في إيقاف فتوح وصبحي وزناري لأنه من أفضل القرارات منذ 50 عاما، مضيفا: لست خائفا من توقيع فتوح للأهلي.

وقال صلاح في حواره: إن مرتضى منصور رئيس الزمالك السابق، لم يخدمني في أي شيئ.



وأجاب في الحلقة على سؤال بشأن توقعاته بتألق إمام عاشور، لاعب الأهلي مع القلعة الحمراء.

كما كشف نجم الزمالك السابق، أن بعضا من لاعبي النادي الأهلي يتشاجرون حاليا داخل الملعب وخارجه، قائلا: فيه خناقات وتطاول من بعض اللعيبة.. كهربا والشناوي.. لو بحثنا سيد عبدالحفيظ مشي ازاي هتلاقيها بسبب لعيب.

وعلق محمد صلاح على أنباء ترشيح حسام حسن لتدريب الزمالك خلفا للكولومبي أوسوريو، قائلا: المدرب اللي مشي، أول مرة أشوف حد يبقى صعبان عليه النادي يكسب.

وقال صلاح أيضا إنه لا يخشى توقيع المدافع أحمد فتوح، للنادي الأهلي بعد أزمته الأخيرة مع نادي الزمالك وإيقافه لمدة شهر.

وشرح نجم الزمالك أسباب عدم حصول نادي بيراميدز على أي بطولات رغم امتلاكه أفضل اللاعبين محليا.