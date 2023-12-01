بالصور.. مشاركة المصريين بألبانيا في الانتخابات الرئاسية

رصدت غرفة عمليات تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، توافد عدد من المصريين المقيمين بدولة ألبانيا للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية المصرية لعام ٢٠٢٤ بمقر السفارة المصرية في تيرانا.

وتُجرى العملية الانتخابية خارج مصر في عدد 137 سفارة وقنصلية في 121 دولة حول العالم، والتي صدر قرار مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات رقم (27) لسنة 2023 بتحديد مقراتها وعناوينها.



وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يحق لكل مصري مقيد بقاعدة بيانات الناخبين، ويكون متواجداً خارج البلاد خلال الأيام الثلاثة المحددة للانتخابات، سواء أكان مقيماً أو مسافراً لفترة وجيزة، أن يدلي بصوته في العملية الانتخابية بواسطة بطاقة الرقم القومي، أو جواز السفر الساري المتضمن الرقم القومي.