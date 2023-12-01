حملة فريد زهران: غرفة عمليات لمتابعة تصويت المصريين في الخارج

تتابع غرفة عمليات حملة المرشح الرئاسي فريد زهران عملية تصويت المصريين في الخارج منذ اللحظات الأولى لبدء التصويت من خلال العديد من مندوبيها المتواجدين في مراكز الاقتراع بكافة مدن العالم.

وتلقت الحملة صورًا وفيديوهات توثق عملية تصويت العديد من المواطنين المصريين في الخارج لصالح المرشح فريد زهران، خاصة في الدول التي يتواجد بها مندوبيها في أكثر من ٢٥ دولة.

كما تلقت الحملة عدد من الشكاوى من المصريين بالخارج بسبب بُعد مراكز الاقتراع عن أماكن سكنهم وعملهم مما يتطلب وقتًا ونفقاتٍ لا يستطيع البعض تحملها، وطالبوا بإعادة نظام الاقتراع عن طريق البريد الذي كان معمولًا به في السابق.

وتناشد حملة المرشح فريد زهران المواطنين المصريين بالخارج الاستمرار في الإقبال على التصويت باعتباره واجبًا وحقًا دستوريًا أساسيًا للمواطن، وضمان للتداول السلمي للسلطة وتحقيق التغيير الديمقراطي السلمي الآمن.

وقالت الحملة انها سوف تعلن عن تقارير متابعتها لسير العملية الانتخابية في الخارج يوميًا بشكل مستمر بنهاية كل يوم.

