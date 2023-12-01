محمد ممدوح ليس الأخير.. أبرز طرق الفنانين لحلم الوزن المثالى.. الكبسولة المبرمجة وعمليات أدت إلى الموت

أثار الفنان محمد ممدوح حالة من الجدل أثناء استضافته فى برنامج صاحبة السعادة مع الإعلامية إسعاد يونس بسبب تصريحاته عن أسباب نقصان وزنه بشكل ملحوظ، وعلق بأنه ظل لمدة ١٧ يوم لا يأكل أى طعام، ويشرب المياه فقط، ليفتح الباب للبحث عن غاية كل المشاهير وبالتحديد من أهل الفن، فى الوصول إلى الجسم المثالى الممشوق.

ويظل الحفاظ على قوام المشاهير هو الغاية التى يسعون لها طوال الوقت، والمراد المأمول بكل الوسائل الممكنه. البوابة ترصد رحلة نجوم الفن مع "الدايت"، بحثاً عن القوام المثالى والطرق الغريبه للوصول لتلك الغاية والضريبة التى وصلت إلى الموت فى بعض الأحيان.

تجارب

فور إدلاء الفنان محمد ممدوح بتصريحاته انهالت التعليقات من الجمهور، وتباينت المواقف ما بين مهاجم للفنان والذى بمثل قدوه وربما يقلده الكثير فى ذلك التصرف، ومنهم من كذب الروايه وربطها باستحالة التطبيق على أرض الواقع، ومنهم من أكد أنه قام بإجراء عملية ويرفض أن يعلن عن ذلك.

حكيم و"الكبسولة المبرمجة"

ظهر حكيم فى فيديو يعلن فيه عن فقدان وزنه، والذى بدى بشكل نحيف خلال كلمته، وأن سبب زيادة الوزن كانت بسبب غلق الجيم وقلة الحركة وقت جائحة كورونا.

وكشف عن سبب فقدان الوزن إلى أن أحد الأطباء نصحه بالكبسولة المبرمجه، وأنه فقد بالفعل ١٨ كيلو فى زمن شهرين، للدرجة التى جعلته يطالب الطبيب بإيقاف فقدان الوزن، وأنه لا يستطيع أن يفقد الوزن أكثر من ذلك.

وإختتم حكيم أنه فى الأسبوع الأول عانى كثيراً بعد أن تناول الكبسولة، ولكنه بعد ذلك مر بالصعب وأصبح بخير.

مى كساب وأفضل قرار

بعد سنوات من زيادة وزن الفنانة مى كساب، ظهرت وبشكل مفاجئ للجمهور بقوام ممشوق ودون تدرج فى الظهور المثالى التى طلت به، وهو ما أحدث ضجه فور ظهورها.

وعلقت مى فى لقائها ببرنامج حبر سرى، أنها قامت بعملية تكميم للمعدة، ولكن ليس بسبب السخريه من وزنها أو التنمر عليها كما يدعى البعض، وإنما بسبب إبنتها داليدا، والتى طالبتها بالعوده للجسم المثالى، وإرتداء ملابس تناسب الموضه.

وتابعت "وأيضاً أردت أن أهتم بصحتى بشكل أفضل، كنت أعانى من صعود السلم، واللعب مع أولادى، لذلك قرار العملية أفضل قرار إتخذته فى حياتى".

سبب عملية التكميم

كشف الفنان محمد محمود عبد العزيز، أن سبب قيامة بإجراء جراحة التكميم، هو أنه عانى بسبب زيادة الوزن، من مشاكل صحية منها إرتفاع ضغط الدم، ومشاكل فى الظهر والعظام، وقام بخسارة ٣٥ كيلو.

وتابع فى تصريحات خاصة أثناء لقاء إذاعى له "حاولت إنقاص وزنى كثيراً، وكان يحدث ولكن بشكل بسيط، لا يتناسب مع المطلوب، وهو ما جعل الدكتور يطلب منى بشكل مباشر أن أقوم بإجراء جراحة لإنقاص الوزن، لأنها مطلب ضرورى لما اعانية من مشاكل صحية بسبب الوزن الزائد.

الجانب المظلم لرحلة "الدايت".. فنانين فقدوا حياتهم بسبب حلم الوزن المثالى

وديع جورج وسوف

رحل عن عالمنا وديع جورج وسوف نجل المطرب الكبير جورج وسوف، وذلك بعد إجراء عملية جراحية لتكميم المعدة، والتى أحدثت له مضاعفات نتج عنها نزيف داخلى بالمخ، مما أودت بحياته، ليرحل الشاب وديع فى مقتبل عمره، ضحية حلم الوصول للوزن المثالى بشكل سريع.

سعاد نصر "غيبوبة ثم وفاة"

أجرت الفنانة الراحلة سعاد نصر عملية جراحة شفط الدهون وذلك عام ٢٠٠٦، ولكن حدث مالم يكن متوقعا، ودخلت باب غرفة العمليات ولم تخرج كما كانت، وذلك بعد أن تعرضت لغيبوبة ظلت بها لفترة طويلة، نتيجة جرعة تخدير زائدة عن الحد المطلوب، إلى أن رحلت عن عالمنا على آثار تلك العملية، وفقدت حياتها بعد أن لجأت إلى عملية جراحية لإنقاص الوزن.

