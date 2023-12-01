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الجمعة 01 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

المتحدث باسم اليونيسف يشجب استئناف القتال في غزة

غزة
غزة
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أعرب المتحدث باسم منظمة اليونيسف جيمس إلدر عن شجبه استئناف العمليات القتالية في قطاع غزة.

وقال إلدر في مقطع فيديو مسجل من داخل أحد مستشفيات قطاع غزة التي ما زالت تعمل نشره عبر موقع (إكس) وأوردته قناة (سي إن إن) الأمريكية "لا يمكننا أن نرى المزيد من الأطفال بجروح الحرب، بحروق، بشظايا تملأ أجسادهم، بعظام مكسورة"، مضيفا أن "التقاعس من قبل أولئك الذين لديهم نفوذ يسمح بقتل الأطفال هذه حرب على الأطفال."

وأشار إلى وقوع قصف على بعد 50 مترا تقريبا من المستشفى، مؤكدا أن النظام الصحي داخل هذه المستشفى مثقل.

كان الاحتلال الإسرائيلي قد قام في وقت سابق اليوم بقصف مناطق متفرقة من قطاع غزة برا وبحرا وجوا، مما أسفر عن استشهاد عدد من الفلسطينيين وإصابة آخرين، معظمهم من الأطفال والنساء.

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