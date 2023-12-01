السفير المصري بالسعودية: إقبال كبير على التصويت في الانتخابات الرئاسية

قال السفير أحمد فاروق، سفير مصر بالمملكة العربية السعودية، إن الجالية تمثل كافة شرائح المجتمع المصري، وهي قطاع عربي من المجتمع المصري، وتعد أكبر جالية مصرية على الصعيد العالمي، موجودة في المملكة العربية السعودية، مشيراً إلى أنه في تمام الساعة التاسعة صباح اليوم الجمعة، فتحت السفارة المصرية في الرياض والقنصلية العامة في جدة، أبوابهما لاستقبال المصريين الذين احتشدوا على الأبواب، للمشاركة في الانتخابات الرئاسية.

وأضاف السفير «فاروق»، خلال مداخلته على قناة «إكسترا نيوز»، أنه «بمجرد فتح اللجان الانتخابية، وجدنا حماساً من أبناء الجالية الكرام، ووقوفهم أمام مقر السفارة، وانتظارهم فتح اللجنة، وبدأ تدفق الأعداد بشكل مبشر»، مشيراً إلى أنه يتم تقديم كافة التسهيلات الممكنة، وتجري عملية التصويت باستخدام بطاقة الرقم القومي أو بموجب جواز السفر.

وتابع سفير مصر بالسعودية أن رئيس اللجنة الانتخابية له سلطة تقديرية في السماح للمواطن المصري بإدلاء بصوته بموجب صورة لبطاقة الرقم القومي، معتبراً أن هذه التيسيرات غير مسبوقة في الاستحقاقات الانتخابية.

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية المصرية 2024، في الخارج في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، بحسب التوقيت المحلي لكل دولة، وتستمر عملية التصويت لمدة 3 أيام حتى مساء الأحد المقبل.