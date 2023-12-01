المصريون بأستراليا يتوافدون على مقر السفارة للتصويت في الانتخابات الرئاسية

فتحت السفارة المصرية لدى أستراليا باب التصويت لأبناء الجالية المصرية في أستراليا، والقنصلية المصرية في مدينة سيدني، للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024، وذلك في الساعة التاسعة صباحاً بتوقيت أستراليا والساعة 12 صباحا بتوقيت مصر، حيث انتظمت عملية التصويت في الموعد المقرر من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات.

وتعد سفارة مصر في استراليا ثاني سفارة تفتح باب التصويت للمصريين بالخارج بعد نيوزيلندا، وبدأ المصريون في أستراليا في التوافد على مقر السفارة والقنصلية للإدلاء بأصواتهم.

وتُجرى العملية الانتخابية خارج مصر أيام الجمعة والسبت والأحد فى 137 سفارة وقنصلية فى 121 دولة حول العالم، والتى صدر قرار مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات رقم (27) لسنة 2023 بتحديد مقراتها وعناوينها.

وتعمل اللجان الانتخابية خارج مصر اعتباراً من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة التاسعة مساءً بالتوقيت المحلى لكل دولة.