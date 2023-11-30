رئيس الأركان الكوري الجنوبي يدعو للاستعداد العسكري ضد استفزازات الشمال

دعا رئيس هيئة الأركان المشتركة بكوريا الجنوبية كيم ميونج-سو اليوم الخميس، إلى تعزيز الاستعداد العسكري ضد استفزازات كوريا الشمالية.

وحث سو خلال زيارته نقاط الحراسة على الجبهة الشرقية للحدود شديدة التحصين حسبما ذكرت وكالة الأنباء الكورية "يونهاب" القوات على مراقبة تحركات كوريا الشمالية عن كثب لمواجهة أي هجمات متلاعبة أو مفاجئة محتملة والانتقام بطريقة «فورية وحاسمة» إذا قامت بيونج يانج بأي استفزازات.

وقد أعادت كوريا الشمالية بناء نقاط الحراسة ونشر الأسلحة الثقيلة في المنطقة المنزوعة السلاح بعد أن تعهدت باستعادة جميع التدابير العسكرية التي تم إيقافها بموجب اتفاق 2018.

وجاءت الخطوة الأخيرة بعد أن علقت كوريا الجنوبية جزءا من الاتفاق لاستئناف عمليات الاستطلاع بالقرب من الحدود، احتجاجا على إطلاق كوريا الشمالية قمرا صناعيا للتجسس في 21 نوفمبر.