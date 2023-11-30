ads
الخميس 30 نوفمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بنوك

"المركزي" يعلن تمديد أجل وديعة كويتية بقيمة 2 مليار دولار لمدة عام

البنك المركزي المصري
البنك المركزي المصري
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلن البنك المركزي المصري، عن مد أجل وديعة كويتية بقيمة 2 مليار دولار لمدة عام تنتهي في أبريل 2024.
وكشف تقرير الوضع الخارجي للاقتصاد المصري، الصادر منذ قليل، أن إجمالي الودائع الكويتية لدى البنك المركزي المصري تبلغ نحو 4 مليارات دولار.
ولفت التقرير إلى أن هذه الودائع تتضمن وديعة بقيمة 2 مليار دولار مستحقة السداد في سبتمبر 2023، في حين تم تمديد أجل الوديعة الثانية بنفس القيمة لمدة عام لتستحق في أبريل 2024 بدلاً من أبريل 2023.

البنك المركزى المصرى وديعة كويتية لودائع الكويتية لدى البنك المركزي الوضع الخارجي للاقتصاد المصري