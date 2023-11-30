"المركزي" يعلن تمديد أجل وديعة كويتية بقيمة 2 مليار دولار لمدة عام

أعلن البنك المركزي المصري، عن مد أجل وديعة كويتية بقيمة 2 مليار دولار لمدة عام تنتهي في أبريل 2024.

وكشف تقرير الوضع الخارجي للاقتصاد المصري، الصادر منذ قليل، أن إجمالي الودائع الكويتية لدى البنك المركزي المصري تبلغ نحو 4 مليارات دولار.

ولفت التقرير إلى أن هذه الودائع تتضمن وديعة بقيمة 2 مليار دولار مستحقة السداد في سبتمبر 2023، في حين تم تمديد أجل الوديعة الثانية بنفس القيمة لمدة عام لتستحق في أبريل 2024 بدلاً من أبريل 2023.