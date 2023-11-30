ورشة تدريبية مكثفة حول الأمان المعملى والمخاطر الحيوية بصحة الدقهلية.. صور

نظمت إدارة المعامل المركزية بمديرية الصحة بالدقهلية برئاسة الدكتور أحمد الدمرداش مدير الإدارة، ورشة تدريبية مكثفة حول الأمان المعملى والمخاطر الحيوية.

جاء ذلك فى إطار تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، برفع كفاءة الكوادر الطبية لتحقيق مستوى عالى من الاهتمام بالمرضى وتحت رعاية الدكتور شريف مكين وكيل الوزارة.

وشارك بالدورة التى تستمر على مدار 5 أيام نحو 30 متدربًا من المستشفيات والإدارات الصحية التابعة للمحافظة.

استهدف التدريب المهنيين الذين يعملون فى السلامة الحيوية فى المعامل للتعرف على المخاطر التى تهدد الأمن والسلامة الحيوية إدارة المخلفات الخطرة، كما أتاح الفرصة للممارسة باستخدام التقييم بأسلوب منهجي.

كما قام بالتدريب أعضاء فريق الآمان الحيوى بالإدارة الدكتور خالد شهبه، والدكتورة رشا هزع، فضلًا عن الدكتورة سمر الشاذلى والدكتورة مها العشرى.

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