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الخميس 30 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

ثقافة

جرائم الاحتلال الإسرائيلى.. إعدام آلاف الوثائق التاريخية بقصف المكتبة العامة الرئيسية بغزة

المكتبة العامة الرئيسية
المكتبة العامة الرئيسية بغزة
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قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلى،  المكتبة العامة الرئيسية، خلال عدوانها على قطاع غزة، والتى تُعد جزء من مباني بلدية مدينة غزة الواقعة في شارع الوحدة، حيث تحتوي على آلاف الكتب، والمخطوطات، والوثائق القديمة التي اعتبرت مرجعاً مهماً للباحثين والطلبة والقرّاء.

 ونشرت وزارة الثقافة الفلسطينية عبر صفحتها الرسمية على "فيس بوك"، أن قصف المكتبة العامة وغيرها من المنشأت الثقافية، يُعد ضمن المساعي الممنهجة لدى الاحتلال الاسرائيلي ومحاولاته طمس معالم الهوية والثقافة والتراث الفلسطيني.

جدير بالذكر ان طائرات الاحتلال الإسرائيلي، قد قصفت خلال عدوانها على قطاع غزة، أمس الأربعاء مبنى الأرشيف المركزي، وأعدمت آلاف الوثائق التاريخية التي تعد إرثاً لأهالي قطاع غزة.

وكان جيش الاحتلال، قد أبلغ البلدية في اتصال هاتفي بضرورة إخلاء المبنى، حيث تم قصف مبنى الارشيف الذي يقع في وسط المدينة بميدان فلسطين، ويضم مباني ووثائق تاريخية قديمة عمرها أكثر من 150 عاما، إضافة إلى الارشيف المركزي للمدينة وخرائط ودراسات هندسية ودوائر التحكم والمراقبة لآبار المياه وشبكات الصرف الصحي.

 

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وزارة الثقافة الفلسطينية الاحتلال الإسرائيلي قطاع غزة المكتبة العامة بغزة