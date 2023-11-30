قبل انتهاء دور المجموعات.. تعرف على الفرق المتأهلة لثمن نهائى "الشامبيونز ليج"

انتهت الجولة الخامسة من بطولة دورى أبطال أوروبا "الشامبيونز ليج"، والتى اسفرت عن تأهل بعض الأندية رسمياً إلى دور الـ 16 من البطولة.

وجاءت قائمة ‏الأندية التي ضمنت التأهل رسميًا إلى دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، كالتالى:

1- بارين ميونيخ الألمانى عن المجموعة الأولى برصيد 13 نقطة.

2- ارسنال الانجليزى، عن المجموعة الثانية، برصيد 12 نقطة.

3- ايندهوفن الهولندى، عن المجموعة الثانية، برصيد 8 نقاط.

4- ريال مدريد الإسبانى، عن المجموعة الثالثة، برصيد 15 نقطة.

5- ريال سوسيداد الإسبانى، عن المجموعة الرابعة، برصيد 11 نقطة.

6- انتر ميلان الإيطالى، عن المجموعة الرابعة، برصيد 11 نقطة.

7- اتلتيكو مدريد الإسبانى، عن المجموعة الخامسة، برصيد 11 نقطة.

8- لاتسيو الإيطالى، عن المجموعة الخامسة، برصيد 10 نقاط.

9- بوروسيا دورتموند الألمانى، عن المجموعة السادسة، برصيد 10 نقاط.

10- مانشستر سيتى الإنجليزى، عن المجموعة السابعة، برصيد 15 نقطة.

11- لايبزيغ الألمانى، عن المجموعة السابعة، برصيد 9 نقاط.

13- برشلونة الإسبانى، عن المجموعة الثامنة، برصيد 12 نقاط.