وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بجامعة الإسكندرية تعلن أسماء الفائزين في المسابقة الـ16 فن

أعلنت وحدة مناهضة العنف ضد المرأة - جامعة الإسكندرية، أسماء الفائزين الذين شاركوا في مسابقة الـ16 فن للموسم الثاني، وتسليمهم الجوائز وتكريمهم وذلك بمركز تنمية القدرات كلية التمريض.

في إطار دعم جامعة الاسكندرية للحملة العالمية "حملة الـ16 يوم ضد العنف" والتى تستمر في الفترة من 25 نوفمبر- 10 ديسمبر، وتحت رعاية الدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس الجامعة.

وذلك بحضور الدكتورة ماجدة الشاذلى مقرر المجلس القومي للمرأة فرع الإسكندرية، والدكتورة إيمان يوسف وكيل كلية الطب، والعديد من رواد المجتمع المدني، وروتاري بقطاعاته الثلاثة (كابيتال - نيو ايرا - هاربر)، ولفيف من أعضاء مجلس إدارة ومنسقي الوحدة ومتطوعيها، والطلاب.

وأشارت الدكتورة منال فودة المدير التنفيذي لوحدة مناهضة العنف ضد المرأة، أنه تم الإعلان عن الـ16 فائز بمختلف المجالات، موضحة أن كل منهم فاز بجائزة مالية من جامعة الاسكندرية قدرها 1000 جنيه، وذلك دعماً لكل طالب يرفض العنف ويناهضه ويدعم التوعية لرفضه عن طريق الفنون.