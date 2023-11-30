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الخميس 30 نوفمبر 2023
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رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

بالصور.. أعمال تنفيذ محطة حدائق الأهرام ضمن المرحلة الأولي من الخط الرابع لمترو الأنفاق

محطة مترو حدائق الأهرام
محطة مترو حدائق الأهرام
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نشرت وزارة النقل على صفحاتها على مواقع التواصل الإجتماعي  صورا لأعمال تنفيذ محطة حدائق الأهرام  ضمن أعمال تنفيذ المرحلة الأولي من الخط الرابع لمترو الأنفاق. 

 ويبلغ طول المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو الأنفاق 19 كم وتشتمل على 17 محطة ويمتد مسارها من محطة حدائق الأشجار بجوار الورشة غرب الطريق الدائري على حدود مدينة 6 أكتوبر مرورًا بالمتحف المصري الكبيرثم ميدان الرماية ثم شارع الهرم حتى محطة الجيزة.

 ويتم تبادل الخدمة مع الخط الثاني للمترو ثم يعبر تحت النيل إلى محطة الملك الصالح للمترو ليتقاطع مع الخط الأول للمترووصولًا إلى محطة الفسطاط نهاية المرحلة الأولى وبذلك يربط هذا الخط محافظة القاهرة ومحافظة الجيزة ومدينة السادس من أكتوبر.

وزارة النقل محطة حدائق الأهرام المرحلة الأولي من الخط الرابع الخط الرابع لمترو الانفاق مترو الأنفاق