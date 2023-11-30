بوتين: ألمانيا تعاني بسبب افتقارها للسيادة وضعف قياداتها

صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن ألمانيا تتلقى ضربات مؤلمة من حلفائها بسبب افتقارها للسيادة وعدم كفاءة بعض ممثلي القيادة، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء "تاس" الروسية.

قال بوتين خلال لقائه مع العلماء الشباب، تعليقًا على رفض أوروبا لموارد الطاقة الروسية: كان على الدول الأوروبية إما أن تقطع مصادر الطاقة الرخيصة الخاصة بها، أو أن "يقوم بذلك حلفائها من الولايات المتحدة، الذين قطعوا الطاقة الروسية لأسباب سياسية".

كما أشار بوتين إلى تفجير خطي أنابيب "السيل الشمالي" وإغلاق خطوط أنابيب الغاز عبر أراضي بولندا وأوكرانيا.

وإلى أن السلطات الأوكرانية تتلقى من أوروبا ومن ألمانيا تحديدا أموالا للتسليح، ولدفع المعاشات التقاعدية، والمعونات الاجتماعية، والرواتب، بينما الغاز الذي تحتاجه ألمانيا من روسيا مقطوع عنها.

"ويصمت الألمان أمام هذا كله لأنهم لا يملكون... ماذا؟ لا يملكون السيادة. كما أعتقد أن بعض قادة الحكومة ليس لديهم ما يكفي من النضج والخبرة المهنية لاتخاذ قرارات مناسبة وموفقة. إنهم أشخاص معروفون. هؤلاء يقدمون مادة مناسبة للسخرية منهم. أنا لن أذكر أسم أحد الآن، لكن العالم كله يسخر منهم بالفعل.