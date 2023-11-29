راموس يتقدم لـ«إشبيلية» على أيندهوفن في الشوط الأول

وضع المدافع المخضرم سيرجيو راموس، فريقه إشبيلية الإسباني في المقدمة في الشوط الأول من المباراة، التي تجمعه بنظيره أيندهوفن الهولندي على ملعب رامون سانشيز بيزخوان، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وتقدم إشبيلية على أيندهوفن بهدف للا شئ، في الشوط الأول الذي انتهى بهدف راموس الذي استقبل عرضية من إيفان راكيتيتش، ووضع الكرة في شباك المنافس في الدقيقة 24.

ويتذيل إشبيلية، جدول ترتيب المجموعة الثانية من مجموعات دوري أبطال أوروبا برصيد نقطتين، بينما يأتي أيندهوفن في وصافة الترتيب برصيد 5 نقاط، خلف أرسنال المتصدر بـ9 نقاط.

ودخل إشبيلية، اللقاء بالتشكيل التالي.

حراسة المرمى: ديمتروفيتش.

خط الدفاع: خيسوس نافاس، جوديل، سيرجيو راموس، أكونيا.

خط الوسط: سوو، فرناندو، راكيتيتش.

وفي الهجوم: أوكامبوس، يوسف النصيري، لوكيباكيو.