الأمن يضبط قضية غسل أموال ب 45 مليون جنيه متحصلة من الاتجار بالمواد المخدرة

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال (شقيقين "لهما معلومات جنائية" – مقيمان بمحافظة الإسكندرية) لقيامهما بالاتجار وترويج المواد المخدرة وتربحهما وجمعهما مبالغ مالية كبيرة ومحاولتهما غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى عن طريق قيامهما بـ (تأسيس الأنشطة التجارية – شراء العقارات والسيارات) بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة .

قدرت تلك الممتلكات بـ (45 مليون جنيه تقريبًا).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.