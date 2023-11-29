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الأربعاء 29 نوفمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

الأمن يضبط قضية غسل أموال ب 45 مليون جنيه متحصلة من الاتجار بالمواد المخدرة

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال (شقيقين "لهما معلومات جنائية" – مقيمان بمحافظة الإسكندرية) لقيامهما بالاتجار وترويج المواد المخدرة وتربحهما وجمعهما مبالغ مالية كبيرة ومحاولتهما غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى عن طريق قيامهما بـ (تأسيس الأنشطة التجارية – شراء العقارات والسيارات) بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة .
 قدرت تلك الممتلكات بـ (45 مليون جنيه تقريبًا).
 تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

المخدرات والأسلحة والذخائر الأجهزة الأمنية