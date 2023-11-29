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الأربعاء 29 نوفمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

الأمن يستجيب لاستغاثة سكان مدينة نصر ويداهم مخزن أنابيب غير مرخص

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من كشف ملابسات ما تم تداوله عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، متضمنًا شكوى تضرر خلالها سكان شارعين بمدينة نصر بالقاهرة من قيام أحد الأشخاص بإدارة محل تجارى وسط الكتلة السكنية بالمنطقة المُشار إليها "مخزن لأنابيب الغاز" دون الحصول على تراخيص إضافة إلى عدم وجود وسائل أمان . 
 تم التنسيق مع الجهات المعنية وإصدار قرار غلق للمحل المشار إليه "لإدارته بدون ترخيص" ، كما تم ضبط 71 أنبوبة بوتاجاز صغيرة.
 تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

أنبوبة بوتاجاز فيس بوك بمدينة نصر بالقاهرة