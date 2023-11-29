ماجدة خيرالله: قرارات نقابة المهن التمثيلية ضد "بطن الحوت" مبالغ فيها

استنكرت الناقدة الفنية ماجدة خيرالله، قرارات نقابة المهن التمثيلية ووصفتها بالمبالغ فيها، وأنها قرارات مبنية على رد فعل غاضب ولم تكن بطابع الحكمة والمنطق الذى يفرضه منصب النقيب.

وتابعت “خير الله” فى تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز": المخرج هو رب العمل، وهو صاحب الحق فقط فى اختيار من يراه مناسباً، ولقد شاهدت المسلسل ولم يتجاوز ظهور كروان مشاكل الشخص صاحب الأزمة الدقيقتين، وكان فى دور بائع مخدرات، وليس دكتور جامعة، هل دقيقتين لشخص تحدث من زلزال بنقابة المهن التمثيلية.

ورأت "خير الله أنه: “لا يهم ما يقدم من محتوى على السوشيال ميديا، طالما لم يحاسبه القانون فلا يمكن محاسبته من أحد، وهناك مبدعون كثر خارج مجال الدراسة الفنية هل نحرمهم ونحرم المخرجين من اختيارهم، المخرج يحق له ما يشاء، وبالنسبة لعقوبة العمل مع المخرج بالشطب، هل لو عمل معه كريم عبد العزيز أو أحمد السقا، سيتم شطبهم”.

وطالبت الناقدة بمراجعة القرار قائلة: “كل تلك القرارات لا بد من مراجعتها مرة أخرى وعدم الانسياق وراء غضب السوشيال ميديا، حتى لا يكون هو المحرك والدافع لقرارات تحدث قيد لإبداع المخرجين فيما هو قادم”.