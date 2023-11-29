رئيسة المفوضية الأوروبية تنفي نشوب حرب باردة جديدة مع الصين

نفت رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين، اليوم الأربعاء، أن هناك حربا باردة جديدة دائرة مع الصين.

وقالت فون دير لاين في تصريحات لمجلة (بولتيكيو) الأوروبية إن هناك مباحثات مكثفة وتراشق بالألفاظ واختلاف في وجهات النظر ولكن من الجيد أن هناك حوارًا وتنافسًا لنظهر أي نوع من الحكم الذي يحقق أفضل النتائج.

وتابعت: "نرى الصين تواجه تحديات داخلية مثل الشيخوخة والتحديات الديموغرافية وأزمة سكن حادة وتباطؤ في النمو وبطالة غير متوقعة لأن جيل الشباب الذي يغادر الجامعة لم يعد يجد فرص العمل المناسبة في القطاع الخاص، لذلك هناك بعض التحديات على المستوى المحلي".

وتابعت فون دير لاين: "لقد تمكنت بكين بشكل استراتيجي للغاية خلال العشرين إلى الثلاثين عامًا الماضية من تقليل اعتمادها على العالم، ولكنها زادت استراتيجيًا من اعتمادنا عليها... انظر فقط إلى موضوع المواد الخام الحيوية، فلقد اشترت الصين منجم تلو الأخر في جميع أنحاء العالم وتأخذ المواد الخام وتعالجها في الصين وتملك الاحتكار".

وأصرت رئيس المفوضية على أن الحل يجب أن يكون التخلص من مخاطر الصين وليس عزلها لأنه ليس في مصلحتهم وهو أمر غير ممكن.

