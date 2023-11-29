حبس عاطلين لاتهامهما بحيازة جوهر الهيروين بالقاهرة

أمرت جهات التحقيق المختصة بالقاهرة اليوم بحبس عاطلين 4 أيام علي ذمة التحقيقات لاتهامهما بحيازة 2.5 هيروين قبل بيعها على عملائهم فى القاهرة ، كما طالبت بتحريات المباحث الجنائية في الواقعة.

واشتبهت دورية أمنية فى شخصان وباستيقافهما للكشف عنهم تم ضبط (عاطلان "لأحدهما معلومات جنائية") أثناء استقلالهما سيارة وبحوزتهما (كمية من الهيروين المخدر وزنت 2,420 كيلو جــــرام - مبلغ مالى - ميزان حســـاس - قناع بلاستيك أسود اللون - 2 هاتف محمول "بفحصهما فنياً تبين إحتواء أحدهما على دلائل تؤكد نشاطهما الإجرامى).

وبمواجهة المتهمين اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبالغ المالية من متحصلات نشاطهما الإجرامى وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.