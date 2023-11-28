أمانة العمال والفلاحين بمستقبل وطن تعقد اجتماعا تنظيميا لدعم الرئيس السيسي

عقدت أمانة العمال والفلاحين المركزية بحزب مستقبل وطن برئاسة النائب سيد نصر، اجتماعا تنظيميا في المقر الرئيسي للحزب في القاهرة، لمناقشة خطة الأمانة لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، بحضور الأمناء المساعدين وأعضاء هيئة مكتب الأمانة، وغرفة العمليات المنبثقة عنها لمتابعة المحافظات.

وأثنى النائب سيد نصر، على دور أمانة العمال والفلاحين المركزية لدعم الرئيس السيسي، موجها بتكثيف الجهود في تلك المرحلة الدقيقة التي يعيشها الوطن والعمل كيد واحدة للعبور بسفينة الوطن إلى بر الأمان بقيادة الرئيس السيسي الذي يثبت دوما أنه رجل المرحلة لإنجازاته على الأصعدة كافة وحمايته تراب الوطن.

خلال الاجتماع؛ دارت نقاشات بين النائب سيد نصر والأمناء المساعدين وأعضاء هيئة مكتب الأمانة وغرفة العمليات، حول الجهود التي تم بذلها خلال الفترة الماضية لدعم الرئيس السيسي في المحافظات كافة.



