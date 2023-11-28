دوري أبطال أوروبا.. نيوكاسل يراهن على ثلاثي الهجوم أمام باريس سان جيرمان

يلتقي باريس سان جيرمان ونيوكاسل يونايتد، مساء اليوم الثلاثاء، في العاشرة من مساء اليوم الثلاثاء على ملعب "حديقة الأمراء" ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

ويسعى نيوكاسل يونايتد إلى تحقيق الفوز في المباراة، والابتعاد عن منطقة الخطر، حيث يحتل الفريق الإنجليزي المركز الرابع برصيد 4 نقاط، أما باريس سان جيرمان، فيحتل المركز الثاني برصيد 6 نقاط، ويسعى إلى مواصلة المنافسة على صدارة المجموعة السادسة.

وأعلن إيدي هاو، مدرب نيوكاسل يونايتد، تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة باريس سان جيرمان، حيث دفع بتشكيل يضم كلاً من أنتوني وأليكس إيساك، وميجيل ألميرون في الهجوم.

جاء تشكيل فريق نيوكاسل يونايتد كالتالي:

حراسة المرمى: بوبي.

خط الدفاع: جاك تريبير، شار، لاسيليس، ليفرامينتو.

خط الوسط: جولينتون، برونو جيماريش، مايلي.

خط الهجوم: أنتوني جوردون، أليكس إيساك، ميجيل ألميرون.

يأمل نيوكاسل يونايتد في تحقيق الفوز على باريس سان جيرمان، من أجل تقليص الفارق بينه وبين الفرق المتصدرة، وتعزيز فرصه في البقاء في دوري أبطال أوروبا.