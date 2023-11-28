تعليم الفيوم يشارك في مبادرة العقول الخضراء

شاركت التربية الإجتماعية بمديرية التربية والتعليم بالفيوم فى مبادرة العقول الخضراء Green Minds ، تحت رعاية وتوجيهات الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، وإشراف هشام أبو عوف مدير عام إدارة الشئون التنفيذية بالمديرية، عبدالنبي مصطفى كمال موجة عام التربية الإجتماعية بالمديرية، والدكتور محمد البشيهى موجه عام التربية الرياضية، وفريق عمل التربية الإجتماعية بالفيوم.

شارك طلاب الفيوم، في المعسكر تحت شعار طلاب الفيوم حماة الأرض.

بدأت المبادرة أولى أنشطتها في المعسكر بمشاركة عدد من مدارس مديرية التربية والتعليم بالفيوم، منها مدرسة جمال عبدالناصر الثانوية العسكرية للبنين، ومدرسة عزة زيدان الرسمية للغات، بإدارة غرب الفيوم التعليمية ومدرسة الدكتور لطفي سليمان الثانوية للبنات بإدارة سنورس التعليمية.

جدير بالذكر، إن مبادرة العقول الخضراء أطلقها المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة لنشر الوعي وتعزيز السلوك المستدام لمكافحة التغير المناخي لدى الأطفال وطلاب المدارس .

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