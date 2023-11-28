تأثر محمد هنيدي وخالد الصاوي في عزاء طارق عبدالعزيز

تأثر الفنانان محمد هنيدي وخالد الصاوي، وأجهشا بالبكاء في عزاء الفنان الراحل طارق عبدالعزيز، والذي أُقيم مساء اليوم الثلاثاء، بمسجد الشرطة في الشيخ زايد.

حرص نجوم الفن على تأدية واجب العزاء في الفنان الراحل طارق عبدالعزيز، وكان من بينهم: أحمد السقا، وأحمد خالد صالح، ومحمد رياض، وشريف منير، وسيد رجب، وحمدي الوزير، ودنيا عبدالعزيز، ويسرا اللوزي، ورانيا فريد شوقي، ومنى عبدالغني، ومروة عبدالمنعم، والكاتب الصحفية علا الشافعي.

كما رافق معتصم عبدالعزيز لتلقي العزاء الفنانين: أحمد خالد صالح، ومحمد هنيدي، ومحمد رياض، وشريف منير، وخالد الصاوي.

رحل الفنان طارق عبد العزيز، عن عالمنا مساء الأحد الماضي، إثر أزمة قلبية مفاجئة أثناء تصوير إحدى مشاهد المسلسل الدرامي "بقينا اتنين"، والذي من المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة على إحدى قنوات المتحدة للخدمات الإعلامية.

وشيعت جنازة الفنان الراحل طارق عبدالعزيز، ظهر أمس الإثنين، بمسجد الشرطة بالشيخ زايد، في حضور عدد من الفنانين أبرزهم الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، ومحمد هنيدي، وإيهاب فهمي، وأحمد خالد صالح، وزوجته هنادي مهنا، ومحمد رياض، وعمرو عبدالجليل، وإياد نصار، وسلوى محمد علي، ونهال عنبر، وحمادة هلال، وفتوح أحمد.

كان مسلسل "آخر دور" الذي عرض في ديسمبر 2022، آخر أعمال الفنان طارق عبد العزيز، والذي حقق نجاحا كبيرا، وتدور أحدثه حول "روان" بعد قرار المحكمة ببراءتها من جريمة قتل زوجها كريم، تظن أن كل شيء سيعود كما كان، وبإمكانها العودة إلى عملها وحياتها السابقة؛ لكن مع قفز الممثلة "سلمى" من شقتها وسقوطها مدرجة في دمائها، تبدأ الأمور تسوء أكثر، خاصة مع تعرضها للابتزاز من شخص مجهول، وعليها الآن كشف هذا اللغز.

المسلسل من بطولة الفنانين: دينا الشربيني، وأحمد خالد صالح، ونهى عابدين، وميمي جمال، ومريم الخشت، ومها نصار، وآخرون، ومن تأليف وسام صبري، وإخراج حسين المنباوي.

خالد الصاوي

أحمد السقا

رانيا فريد شوقي

منى عبد الغني

مروة عبدالمنعم