الهيئة الإنجيلية تنظم مؤتمر "شارك بصوتك... نصنع مستقبل مصر" الخميس المقبل

تنظم الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية مؤتمر "شارك بصوتك... نصنع مستقبل مصر"، وذلك بعد غدا الخميس 30 نوفمبر 2023 في تمام الثالثة عصرًا، باحدي فنادق القاهرة الكبري، بحضور نخبة من الشخصيات العامة والقيادات الوطنية.

الهدف من اللقاء استعراض أهم إنجازات وثمار الأعوام العشرة الماضية من التنمية والعمل الجاد في بناء الجمهورية الجديدة.

الجدير بالذكر الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية هي جمعية أهلية مصرية تأسست في خمسينيات القرن الماضي، وتم إشهارها برقم 468 لسنة 1967، وهي تسعى نحو تأكيد قيمة الحياة الإنسانية وتحسين نوعية الحياة للمواطنين الأكثر احتياجًا والأَوْلى بالرعاية في المجتمعات المحلية في الريف والحضر.