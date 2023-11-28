ads
الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

الهيئة الإنجيلية تنظم مؤتمر "شارك بصوتك... نصنع مستقبل مصر" الخميس المقبل

الدكتور القس أندرية
الدكتور القس أندرية زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تنظم الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية مؤتمر "شارك بصوتك... نصنع مستقبل مصر"، وذلك بعد غدا الخميس 30 نوفمبر 2023 في تمام الثالثة عصرًا، باحدي فنادق القاهرة الكبري، بحضور نخبة من الشخصيات العامة والقيادات الوطنية.

الهدف من اللقاء استعراض أهم إنجازات وثمار الأعوام العشرة الماضية من التنمية والعمل الجاد في بناء الجمهورية الجديدة.

الجدير بالذكر الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية هي جمعية أهلية مصرية تأسست في خمسينيات القرن الماضي، وتم إشهارها برقم 468 لسنة 1967، وهي تسعى نحو تأكيد قيمة الحياة الإنسانية وتحسين نوعية الحياة للمواطنين الأكثر احتياجًا والأَوْلى بالرعاية في المجتمعات المحلية في الريف والحضر.

الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية مؤتمر شارك بصوتك نصنع مستقبل مصر التنمية الجمهورية الجديدة جمعية أهلية مصرية قيمة الحياة الإنسانية الريف الحضر