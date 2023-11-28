"لا للمخدرات.. نعم للحياة" مبادرة توعوية بجامعة بني سويف

تحت رعاية الدكتور منصور حسن رئيس جامعه بني سويف ، نظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، اليوم، تحت إشراف الدكتور سامح المراغي نائب رئيس الجامعة لشئون القطاع وبالتعاون مع أسرة طلاب من أجل مصر مبادرة توعوية تحت عنوان " لا للمخدرات .. نعم للحياة " بحضور الدكتور أحمد فاروق المنسق العام لأسرة طلاب من أجل مصر والدكتور محمد عثمان منسق عام المبادرة، وذلك بحضور نخبة من علماء النفس والقانون والإعلام وعلماء الأزهر الشريف، وسط حضور لافت من الطلاب.

وأوضح رئيس الجامعة، أن الهدف من المبادرة تسليط الضوء على المخاطر المترتبة علي انتشار المخدرات بين أوساط الشباب ، وأهمية رفع مستوي الوعي بين أطراف المجتمع حول مخاطر المخدرات الصحية والاقتصادية على الفرد والمجتمع وذلك لما له من أضرار على العقل والجسد، بالإضافة إلي كون المخدرات تقود الشخص المدمن إلى ارتكاب العديد من الجرائم بسبب غياب الوعي.

شملت فعاليات المبادرة عدد من المحاضرات التوعوية لكلا من الدكتور سامح فكري عميد معهد النباتات و الدكتور هاني حامد وكيل كلية الطب البشري، والدكتور محمد طه مدرس الصحة النفسية بكلية الطب، و الدكتور على عبد الفتاح بكلية الحقوق، والدكتور خالد عبد الوهاب أستاذ بقسم علم النفس بكلية الآداب، فضلاً عن كلمة لفضيلة الشيخ رضا عبد الحليم مدير عام بالأزهر الشريف، كما تم نقل كافة المحاضرات بلغة الإشارة.