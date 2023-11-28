ضياء رشوان: الهدنة الفلسطينية الإسرائيلية سرت دون عوائق بفضل مصر وقطر

قال ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المصرية، إن الهدنة الفلسطينية - الإسرائيلية سرت دون عوائق بفضل الجهود المصرية القطرية والمشاركة الأمريكية.

وأضاف رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المصرية خلال تصريحات مع فضائية “القاهرة الإخبارية”، اليوم الثلاثاء، أن حجم المساعدات الطبية التي دخلت قطاع غزة حتى أمس بلغ 2812 طنا، وحجم المساعدات من المواد الغذائية بلغ 11427 طنا وحجم المياه 8583 طنا.

وتابع ضياء رشوان أن مصر سهلت دخول 421 فلسطينيا عالقا إلى قطاع غزة، موضحا أن مصر مستمرة في العمل على الإسراع بعمليات نقل المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

كما لفت ضياء رشوان إلى أن مصر كثفت جهودها مع سريان الهدنة الإنسانية في مرحلتها الأولى التي انتهت أمس وهو ما سيتواصل أثناء المرحلة الثانية.