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الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

الولايات المتحدة ترحب بالتزام رئيس أذربيجان بإبرام اتفاق سلام دائم مع أرمينيا

الخارجية الأمريكية
الخارجية الأمريكية
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رحبت الولايات المتحدة الأمريكية بالتزام رئيس أذربيجان إلهام علييف بإبرام اتفاق سلام دائم بين أذربيجان وأرمينيا.

جاء ذلك حسب ما نشرته الخارجية الأمريكية في بيان عبر موقعها الإلكتروني اليوم الثلاثاء خلال مكالمة هاتفية بين وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن والرئيس الأذري.

وبحسب البيان، أعرب بلينكن عن إدراكه للمعاناة التي سببها هذا الصراع الطويل الأمد للأذريين والأرمن على حد سواء.

وشدد على الفوائد التي سيجلبها السلام للجميع في المنطقة.

وناقش وزير الخارجية الأمريكي العلاقات الثنائية الدائمة مع أذربيجان، وأشار إلى نقاط القلق الأخيرة في هذه العلاقة وتحدث أيضا عن فرص تعزيز التعاون، خاصة فيما يتعلق بعملية السلام وأهمية المشاركة رفيعة المستوى.

الولايات المتحدة اتفاق سلام أرمينيا