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الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

عودة حركة الملاحة البحرية بميناء البرلس البحري في كفرالشيخ

بعد أستقرار الأحوال الجوية

صورة أرشيفية لميناء
صورة أرشيفية لميناء البرلس بكفر الشيخ
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قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، إنه تم استئناف حركة الملاحة البحرية بساحل البحر المتوسط، بنطاق المحافظة، واستئناف رحلات الصيد بنهر النيل، وبحيرة البرلس بعد توقفها على مدار يومين لسوء الأحوال الجوية.

وأكد محافظ كفرالشيخ، انتظام أعمال الملاحة بميناء البرلس وانطلاق مراكب الصيد في عرض البحر المتوسط، في رحلات الصيد بعد أن تم تزويدها بالوقود والثلوج، وتقديم الدعم اللوجستي اللازم.

فيما تشهد محافظة كفر الشيخ، منذ الصباح الباكر، حالة من استقرار الطقس وسطوع الشمس في مختلف أنحاء المحافظة.

وكلف محافظ كفر الشيخ، رؤساء المراكز والمدن وغرفة العمليات الرئيسية باستمرار حالة الاستعداد لمتابعة الخدمات وحملات الإشغالات والمرافق والنظافة ورفع مخلفات الأمطار، وتنظيم عمل الحملات اليومية لضبط الأسعار والمرور على الأسواق وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والتواصل معهم.

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اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ استقرار الاحوال الجوية استئناف حركة الملاحة ميناء البرلس بكفر الشيخ مياه البحر المتوسط قبالة محافظة كفر الشيخ