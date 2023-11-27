الولايات المتحدة تؤيد قرار تمديد الهدنة الإنسانية في قطاع غزة

أعربت الولايات المتحدة الأمريكية، مساء اليوم الإثنين، عن تأيدها لتمديد الهدنة الإنسانية بين حركة حماس وجيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة بعد اليومين الإضافيين أيضا مؤكدة أن ذلك يعتمد على حركة "حماس".

وقال منسق الاتصالات الاستراتيجية بالبيت الأبيض جون كيربي: "بالطبع، نأمل في تمديد الهدنة مرة أخرى، لكن هذا سيعتمد على ما إذا كانت حماس ستواصل إطلاق سراح الرهائن".

وأشار كيربي إلى أن الهدنة الإنسانية، التي تم تمديدها حتى صباح الخميس، وقال: "لقد أدت الهدنة الإنسانية بالفعل إلى وقف الأعمال القتالية، فضلا عن زيادة إمدادات المساعدات الإنسانية. والآن، من أجل تمديد الهدنة، تعهدت حماس بإطلاق سراح 20 امرأة وطفلا آخرين خلال اليومين المقبلين".

وقال البيت الأبيض إن النهج الأمريكي الحالي تجاه إسرائيل لا يتضمن قيوداً على المساعدات العسكرية.

وقال كيربي تعليقا على اقتراح الديمقراطيين بفرض شروط على المساعدات العسكرية لإسرائيل: "إن النهج الذي نتبعه حاليا تجاه إسرائيل ناجح"، مشيرا إلى أن السياسة الأميركية تجاه إسرائيل "تؤدي إلى نتائج".

وتشارف الهدنة بين إسرائيل و"حماس" على الانتهاء في يومها الرابع، فيما من المنتظر إفراج الجانبين اليوم عن الدفعة الرابعة من الأسرى والمحتجزين.

واليوم الاثنين، أعلنت حركة "حماس" اليوم الاثنين أنه "تم الاتفاق مع الأشقاء في مصر على تمديد الهدنة الإنسانية المؤقتة لمدة يومين إضافيين بنفس شروط الهدنة السابقة".