حفيد نابليون يتحدث عن فيلم «نابليون» للمخرج ريدلى سكوت: الأخطاء التاريخية كثيرة لدرجة أننا لم يعد بإمكاننا الحديث عن أخطاء

الأمير يواكيم مورات

كان عرض فيلم "نابليون" يوم الأربعاء 22 نوفمبر في فرنسا والدول الأنجلوسكسونية للمخرج البريطاني الأمريكي ريدلي سكوت، مع جواكين فينيكس في دور البطولة، مناسبة لتبادل الرأى مع الأمير يواكيم مورات حول الفيلم الطويل الثامن والعشرين للمخرج المبدع والمشاغب البالغ من العمر 86 عامًا. هذا الفيلم الطويل لحياة الإمبراطور، الممول بميزانية قوية من إحدى الشركات الكبرى، بما يصل إلى 200 مليون دولار (حسب مصدر رسمي)، قوبل بانتقادات من الصحافة الفرنسية وأغلبية المؤرخين، لكن الجمهور صفق له منذ أول ظهور له.

وكان من المثير معرفة ما هو رأى سليل الجيل السابع للمارشال يواكيم مورات (1767-1815)، دوق بيرج الأكبر ثم ملك نابولي، وزوجته كارولين بونابرت (1782-1839)، شقيقة الإمبراطور نابليون الأول، فكان هذا الحوار.

لو ديالوج: بداية، هل يعتبر فيلم "نابليون" لريدلي سكوت ناجحًا بالنسبة لك؟ هل أعجبك أم لا؟

الأمير يواكيم مورات: فى البداية، تذكرى أن وجهة نظري ليست موضوعية للغاية. عندما نتحدث عن الإمبراطور نتحدث عن عائلتي. لذا، بصراحة تامة، لم يعجبني هذا الفيلم بشكل عام.

وبصرف النظر عن الحريات المتخذة مع الحقائق التاريخية، فإن الجو العام للفيلم هو الذي فاجأني. في حين أن الإمبراطورية، مهما كان رأي المرء فيها، هي فترة ملتهبة تفيض بالطاقة والشباب، فإن هذا الفيلم جاء مثل الشفق.

تم تصوير كل شيء في ضوء بارد، وعمليًا تم تصوير جميع المشاهد في الخريف، في الضباب وبدون أوراق على الأشجار متناسين الأيام المائة التي حدثت في ربيع عام ١٨١٥. أرى عددًا قليلًا جدًا من الممثلين الشباب، في حين تم إنتاج الملحمة الإمبراطورية بأكملها من قبل الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين ٢٥ إلى ٤٠ سنة. يلعب دور بونابرت منذ البداية جواكين فينيكس البالغ من العمر ٥٠ عامًا، وهو لاهث وذو بشرة رمادية. هذا الفيلم بشكل عام مظلم للغاية.

بغض النظر عن ذلك، فإنه مذهل من الناحية البصرية، ومشاهد الحركة رائعة، لذا دعونا لا نخجل من متعتنا، إنه عرض رائع. في النهاية، أهم شيء في رأيي هو أنه مع هذا الفيلم لدينا رؤية جديدة للإمبراطور نابليون الأول. وهي رؤية لا أشاطرها الرأي، لكنها رغم ذلك تثري التفكير في نابليون وعصره.

لو ديالوج: كما هو الحال غالبًا في الأفلام التاريخية لريدلي سكوت، هل تلاحظ، مثل العديد من المؤرخين الفرنسيين المتخصصين في الإمبراطورية، "أخطاء ريدلي سكوت التاريخية وتحيزاته"؟ هل هذه الانتقادات لها أساس، وهل هذا في نهاية المطاف فيلم "مناهض لفرنسا"؟

الأمير يواكيم مورات: الأخطاء التاريخية كثيرة لدرجة أننا لم يعد بإمكاننا الحديث عن الأخطاء. إنه اختيار فني للمخرج أن يعيد كتابة التاريخ بحيث يتوافق مع الصورة التي يريد أن يعطيها لنابليون وجوزفين. إنها أيضًا سلسلة من الاختصارات والاختراعات لتناسب الملحمة الإمبراطورية بأكملها في فيلم مدته ساعتان ونصف. بعد كل شيء، لماذا لا، لم يزعم ريدلي سكوت أبدًا أنه مؤرخ.

وكانت اللقطة الأكثر إثارة للدهشة التي تتعارض مع الحقيقة التاريخية وهي مشهد بونابرت الذي أطلق مدفعه على الأهرامات. ومن الواضح أن هذا غير صحيح تماما. وأوضح ريدلي سكوت أن هذه قصة رمزية لإظهار أن بونابرت لم يجد صعوبة في هزيمة العثمانيين. وبحسب الفيلم، يغادر نابليون مصر ليبحث عن جوزفين، ويهرب أيضًا من جزيرة إلبا لاستعادة جوزفين.

وهكذا فإن كل قرارات نابليون كان يمليها شغفه بجوزفين. إنها رؤية رومانسية للغاية لكنها خاطئة تمامًا من الناحية التاريخية. والأمر الأكثر إحراجًا هو أنه أعطى ليتيسيا، والدة نابليون، دور السيدة العقيمة التي تضع طفلة صغيرة جدًا في سرير نابليون لتثبت له أنه يمكن أن يكون له ولد. القصة حقيقية ولكن ليس لليتيسيا أي علاقة بها وهذا يشوه صورة والدة الإمبراطور بلا داع.

ويبدو أن المشروع الفني للفيلم هو إضفاء الطابع الإنساني على نابليون من خلال التركيز على نقاط ضعف الإمبراطور في علاقته الرومانسية مع جوزفين. أخيرًا نكتشف نابليون تحت تأثير أم مسيئة ورجل وحشي مع جوزفين الذي يحبها مثل طفل صغير أخرق وخجول. إنه اختيار ريدلي سكوت. يلعب خواكين فينيكس دور نابليون الطفولي، القاسي، غير الحاسم، الضعيف وسهل التأثير. إنها بالفعل صورة رجل عاشق بجنون، لكن هذا السلوك موجود في كل مشاهد الفيلم وهو في النهاية لا ينصف نابليون، بل يسخر منه.

لو ديالوج: يرى ريدلي سكوت، المخلص للرؤية الأنجلوسكسونية، أن "نابليون كان في الوقت نفسه قائدًا، ومحاربًا، وسياسيًا، ولكنه كان أيضا ديكتاتورا".. ماذا ترون؟

الأمير يواكيم مورات: يتفق الجميع على أن نابليون قائد عظيم ومحارب وسياسي. والتظاهر بخلاف ذلك سيكون أمرًا سخيفًا. ولسوء الحظ، لم يتم تسليط الضوء على هذه الجوانب إلا قليلًا في الفيلم. أما بالنسبة للديكتاتور، فهذه مبالغة.

بالطبع الإمبراطورية استبدادية ولكن كل قرارات نابليون طوال فترة حكمه تم التصديق عليها من قبل الهيئة التشريعية والممثلين المنتخبين للشعب (مجلس الشيوخ، المحكمة، مجلس الدولة). أجري نابليون بانتظام استفتاءات عامة مع الشعب الفرنسي، يفوز بها في كل مرة. ولذلك فهي دولة قوية وسلطوية ولكن من المستحيل الحديث عن دكتاتورية. وهذا غير صحيح في الواقع.

لو ديالوج: إذا كانت نهاية الفيلم تؤكد على عدد الجنود الذين ماتوا تحت قيادة الإمبراطور، فإن ريدلي سكوت يسلط الضوء على نابليون العاشق. يقول المخرج إنه "مفتون بكعب أخيل الذي يمثله بالنسبة له زواجه من جوزفين". هل هي في النهاية البطلة الحقيقية لهذا الفيلم؟

الأمير يواكيم مورات: أنتِ على حق، هدف الفيلم هو تركيز كل الاهتمام على العلاقة الرومانسية بين جوزفين ونابليون، لتقديم شخصية الإمبراطور بأكملها وتاريخ الإمبراطورية بأكمله من خلال هذا العرض. سيكون هذا الحب لنابليون في النهاية هو الذي يسمح له بكل نجاحاته ولكنه يقوده أيضًا إلى السقوط. لقد فهمت أنني لا أشاركك وجهة النظر هذه على الإطلاق.

جوزفين لطيفة بعض الشيء في الفيلم لسوء الحظ، لذلك حتى لو كانت النية هي جعلها البطلة، فقد كان ذلك فشلًا. أعتقد أن العلاقة الرومانسية المحبطة للغاية بين نابليون وجوزفين هي البطل الحقيقي للفيلم. إنها دراما حب تدور أحداثها على خلفية ملحمة إمبراطورية.

لو ديالوج: هناك ١٠٤٠٠ كتاب تم كتابتها عن الإمبراطور منذ وفاته، أي كتاب واحد في الأسبوع منذ عام ١٨٢١. نابليون هو أشهر الفرنسيين وقد أبهر العالم بشكل واضح. ماذا تعتقد فى ذلك؟

الأمير يواكيم مورات: على وجه التحديد، ما لا يظهر في فيلم ريدلي سكوت: انفجار الطاقة، والمهارة، والمجد العسكري غير المسبوق، والانتصارات التي لا يمكن تصورها، والشخصيات البطولية، والعبقرية القانونية، والعبقرية التنظيمية، والعبقرية الفنية، ومصير نابليون المسيحاني تقريبًا، ورياح التحرر والحرية، والملحمة، والمغامرة، والعاطفة، والإمكانيات اللانهائية المقدمة للجميع في ظل الإمبراطورية، في كلمة واحدة: العظمة.

لو ديالوج: الصحافة الفرنسية والمؤرخون يتهمون ريدلي سكوت بأنه صنع فيلمًا عن بطل مختلف: صورة كاريكاتورية لرجل طموح، غول كورسيكي، فظ ومتجهم. في رأيك، هل هذه هي الصورة التي سيتذكرها المشاهدون الجدد أو ذوي الخبرة؟ أو على العكس من ذلك، وبعيدًا عن الانتقادات والأخطاء التاريخية، كما حدث مع فيلم "القلب الشجاع" لميل جيبسون، الذي صدر عام ١٩٩٥ والذي تسبب في قفزة في درجات الحزب القومي الاسكتلندي، ألا تعتقدون أن نابليون، من خلال الفيلم الملحمي، يستطيع إعادة تنشيط السيادة الفرنسية والوطنية في ظل الأجواء القاتمة التي تعيشها فرنسا الحالية؟

الأمير يواكيم مورات: من الواضح أن ريدلي سكوت يصنع فيلمًا يحمل الرؤية الإنجليزية لنابليون، الأسطورة السوداء لقطاع الطرق الكورسيكي (في نهاية الفيلم يموت مثل دون كورليوني في فيلم العراب، والتشابه ليس دقيقًا جدًا)، مغتصب ذو أخلاق سيئة للغاية وبذيئة. حتى أنه يضيف فى الفيلم صغر حجم نابليون المزعوم (مشهد المومياء في مصر) بينما كان نابليون في متوسط طوله في ذلك الوقت أما صغر حجمه فهو من اختراع الدعاية الإنجليزية التي لا تزال مستمرة حتى اليوم في السينما.

ماذا سيكون مصير هذا الفيلم، وماذا سيكون تأثيره على عامة الناس، يمكن لشخص ذكي جدًا أن يقول بصراحة، ليس لدي أدنى فكرة. عندما عُرض الفيلم، وجده نصف الجمهور رائعًا، حيث أعطى صورة إنسانية ومتعاطفة للإمبراطور، وكان الجميع متأثرين جدًا بعلاقته مع جوزفين، وكان لدى النصف الآخر من الجمهور انطباع بأنه شاهد محاكاة ساخرة سيئة الأداء.

إذا كانت فرنسا اليوم تحتاج حقًا إلى الوطنية والفخر والسيادة، فأنا غير قادر على الإطلاق على القول ما إذا كان هذا الفيلم سوف يلهم هذه المشاعر، أو على العكس من ذلك، سوف يؤدي إلى المزيد من الإضرار بصورة فرنسا عن نفسها.

لو ديالوج: هل تقول مثل ريدلي سكوت أن "الفرنسيين لا يحبون بعضهم البعض"؟

الأمير يواكيم مورات: منذ رئاسة شيراك وقوانين توبيرا، ظلت فرنسا تتخبط في التوبة وجلد الذات والشعور بالذنب. إن من يقومون بتفكيك فكرة الأمة يلعبون بمهارة شديدة على النسيج الكاثوليكي العميق للبلاد ليفرضوا عليها الثقل اللامتناهي للخطيئة الأصلية الجديدة التي لا تغتفر: الاستعمار. لذا، نعم، لعدة عقود من الزمن، تم تعليم الفرنسيين ألا يحبوا بعضهم البعض.

باستثناء حالة الانتقادات الموجهة لفيلم ريدلي سكوت على وجه التحديد، تتفق المنشورات على اليمين واليسار بشكل أو بآخر: ريدلي سكوت يقترب من السخافة في رسمه الكاريكاتوري للغول الإمبراطوري. يقدم الفيلم فرنسا الثورة والإمبراطورية كحلقة مؤسفة لبلد من شعب، يمثل حشدًا من الأوغاد المتعطشين للدماء وسيئي التصرف، والذين بأعجوبة سيجلب لهم دوق ولنجتون المتميز القليل من الكرامة من خلال وضع حد لهذا الطرح العامي المؤسف والفج.

ويبدو من ردود أفعال النقاد والمشاهدين الفرنسيين الأوائل أن هذا يدفع بالتشويه التاريخي إلى أبعد من ذلك بقليل. في الواقع، الفرنسيون لا يحبون بعضهم البعض، لكنني لا أعتقد أن فيلم ريدلي سكوت هو أيضًا شهادة حب للتاريخ الفرنسي.