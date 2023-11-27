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الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

وزير التعليم: لن نسمح بالغش أو التسريب في امتحان الشهادة الإعدادية

د.رضا حجازي وزير
د.رضا حجازي وزير التربية والتعليم
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أكد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة لن تسمح بالغش أو التسريب، في اﻻمتحانات.

وتابع “حجازي”، آليات المديريات التعليمية في إجراء امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول،  لافتًا إلى أنه  على كل مديرية تعليمية الالتزام بضوابط الامتحانات ومنع الغش، والتأكيد على إعلام الطلاب مبكرًا بطريقة تطبيق الامتحان.

وعقد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، اجتماعًا مع مديري المديريات التعليمية بمختلف المحافظات؛ للوقوف على تنفيذ المديريات التعليمية لتوجيهات وقرارات الوزارة بشأن انضباط سير العملية التعليمية.

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