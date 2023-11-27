شرم الشيخ للمسرح الشبابي يكرم الفنان السعودي عبد الإله السناني

عقدت إدارة مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي برئاسة المخرج مازن الغرباوي ندوة تكريمية للفنان السعودي عبد الإله السناني أحد مكرمين الدورة الثامنة من مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي. أدار الندوة الكاتب والناقد الصحفي جمال عبد الناصر والذي بدأ كلمته باستعراض مسيرة الفنان عبد الإله السناني قائلا : هو عضو هيئة تدريس بجامعة الملك سعود، ومستشار وزير الثقافة بالمملكة العربية السعودية، وعضو مجلس إدارة هئية الفنون الادائية بوزارة الثقافة، و رئيس مهرجان الرياض للمسرح، كما أنه عضو ومؤسس لبيت المسرح في النادي الأدبي بالرياض.، وعضو مؤسس في اتحاد المسرحيين العرب في القاهرة، وعضو جمعية الثقافة والفنون.

بدأ حبه للتمثيل في مسرح جامعة الملك سعود بمشاركه زميله الممثل والنجم ناصر القصبي، وشارك في العديد من المسرحيات، وبعد تخرجه انتقل إلى جمعية الثقافة والفنون، وأول عمل مسرحي له هي مسرحية "الحل الأكيد "، وأول عمل تلفزيوني له كان "لا يحوشك حبروك "، وهو حاصل على جائزة افضل مخرج مسرحي للمهرجان العربي المقام في السودان، وعلى الجائزة التقديرية كمخرج في مهرجان مسرح الشباب التاسع لدول الخليج، وجائزة افضل ممثل في المهرجان التلفزيوني المقام في أبو ظبي، وذلك عن دورة في مسلسل دعاة أبواب جهنم.

وتم تكريمه من قبل في المهرجان المسرحي في الكويت كفنان مسرحي، كما شارك في مهرجان دمشق المسرحي العاشربمسرحية عويس التاسع عشر ، وشارك في مهرجان قرطاج المسرحي في تونس بمسرحية الجراد، و بمسرحية البطيخ الأزرق، وشارك في مسرحية واقدساه لاتحاد المسرحيين العرب، وشارك في مهرجان مسرح الطفل بمراكش – مسرحية وجبة سريعة، كما شارك في المهرجان المسرحي للشباب لدول الخليج العربي -مسرحية السنبوك، وشارك في مهرجان المسرح العربي المقام بالخرطوم – مسرحية والناس نيام.

قدم الكثير من الأعمال المتنوعة ما بين المسرحية والمسلسلات التلفزيونية ومنها: طاش ما طاش، دانة على أبواب جهنم، القصر، اساطير شعبية، عرب لندن، كلنا عيال قريا.، حكايات قصيرة، العقد الفريد، وغيرها من الأعمال

ثم نقل المخرج مازن الغرباوي رئيس مهرجان شرم الشيخ الدولي تحيات اللجنة العليا فقد تم طرح العديد من الأسماء البارزة ومن الأسماء التي تم الإجماع عليها هو الفنان عبد الإله السناني نظرا لما يتمتع به من سيرة ومسيرة رائعة فقد قدم نموذجا للانسان القادر على النجاح على جميع المستويات موضحا أن مسيرته مسيرة من الهام أن يطلع عليها الشباب لتكون لهم بمثابة نموذج يتم الاقتداء به.

ثم طرح الكاتب الصحفي والناقد جمال عبد الناصر مجموعة من التساؤلات للفنان السعودي عبد الإله السناني ومنها انطبعاته عن التكريم وبداية دخوله لعالم المسرح وماهو العمل الذي عرف الجمهور به الفنان عبد الإله السناني وكذلك واقع المسرح السعودي الفترة الحالية واتجاهه للعمل الإداري وعن إمكانية تقديم أعمال بإنتاج عربي مشترك .



وعن انطباعاته عن التكريم وجه الفنان عبد الإله السناني الشكر لإدارة مهرجان شرم الشيخ الدولي ووزارة الثقافة المصرية والمخرج مازن الغرباوي موضحا دور المهرجان البارز في استعراض تجارب الشباب المميزة خاصة في ظل القصور في العمل المسرحي في العالم العربي فهذه المهرجانات تساهم في زيادة الوعي بالعمل المسرحي وتعطي انطبعاتك تأثير العمل المسرحي خاصة أن المسرح ليس في وهج السينما والكثيرين يعتبرون المسرح مرحلة انتقالية واتمني تغيير هذا المفهوم مشيدا بدور مهرجان شرم الشيخ الدولي لاستقطاب الطاقات الإبداعية من مختلف الدول العربية والأجنبية

ثم تحدث عن دخوله لعالم المسرح فقد كان طالبا بكلية العلوم واتجه للمسرح وقابل الفنان والمخرج التونسي جميل جودي الذي اعطاه هو وزملائه نموذجا مختلفا للمسرح موضحا أن المناخ المسرحي في نهاية الثمانينات كان مختلفا وكانت هذه نقطة انطلاقه ثم تحدث عن اول عمل تلفزيوني قدمه وكان ذلك عند بداية غزو الكويت وكان مسلسل تلفزيوني منفصل متصل ونجحت التجربة لينطلق ويقدم عمله الذي لاقي نجاحا كبيرا وهو " طاش ما طاش "

ثم تحدث عن الحراك المسرحي بالمسرح السعودي والذي حقق قفزات رائعة ومميزة ساهمت بها هيئة المسرح والفنون الادائية باستقطاب مجموعة كبيرة من الدول لتقديم عروض فهناك حراك في العمل الثقافي والمسرحي بالهيئة كذلك.

ثم تحدث عن دور مهرجان الرياض الذي يعد أطول مهرجان مسرحي فيقام لمدة ٦ أشهر ويكتشف الفرق المسرحية والطاقات الشابة في المنطقة ويصقلها ففي المرحلة الأولي قدم 100 ليلة عرض مسرحي وفي المرحلة الثانية من المهرجان تم اختيار 20 عرض مسرحي ثم تم اختيار 10 عروض مسرحية وتم دعم هذه الأعمال إنتاجيا، وذلك لسرعة تمكين العمل المسرحي في المملكة.

ثم استرجع ذكرياته في العرض المسرحي " واقدساه " فقد كان اصغر فنان في فريق العمل وكان تجربة هامة بالنسبة له وكان العمل بطولة الفنان القدير محمود يس وتأليف الكاتب القدير يسري الجندي .

وانتقل للحديث عن مشروعاته المقبلة ومنها تقديم اول اوبريت شعبي سعودي واوبرا من التراث السعودي وكذلك تقديمه لأوبرا " زرقاء اليمامة " والتي سيقدمها شهر يونيه القادم كما تحدث عن الحراك الذي تقوم به هيئة المسرح والفنون الادائية وكذلك كل القطاعات المختلفة فسيكون هناك مهرجان للبالية والفنون الادائية الساحلية والقمم الموسيقية والفنون في قمم الجبال والأشياء المشتركة مع شعوب المنطقة.

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