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الإثنين 27 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

البابا فرنسيس يستقبل رئيس جمهوريّة باراجواي

البابا فرنسيس
البابا فرنسيس
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استقبل البابا فرنسيس بابا الفاتيكان، صباح اليوم الإثنين، في القصر الرسولي بالفاتيكان، الرئيس  سانتياغو بينيا بلاسيوس رئيس جمهورية باراغواي ، الذي اجتمع لاحقًا بأمين سر دولة حاضرة الفاتيكان الكاردينال بييترو بارولين وأمين سر الدولة للعلاقات مع الدول والمنظمات الدولية المطران بول ريتشارد غالاغير.

وجاء في بيان نشرته دار الصحافة التابعة للكرسي الرسولي أنه تمت الإشارة خلال المحادثات الودية إلى العلاقات الجيدة القائمة بين الكرسي الرسولي وباراغواي، وإلى الرغبة في تعزيزها. كما وتم التوقف بعدها عند برنامج حكومة باراغواي الجديدة لمكافحة الفقر. 

وأضاف البيان الصادر عن دار الصحافة الفاتيكانية أنه تم التطرق أيضًا خلال المحادثات إلى بعض المواضيع ذات الاهتمام المشترك مثل حماية البيئة وأوضاع دول الإقليم والالتزام من أجل السلام بين الأمم.

البابا فرنسيس بابا الفاتيكان الرئيس سانتياغو بينيا بلاسيوس رئيس جمهورية باراغواي المطران بول ريتشارد غالاغير