فواز مزهر: الطفرة الفنية في المملكة كانت حلمًا من الأحلام

ثمن الفنان السعودي فواز مزهر، الطفرات الفنية الكبيرة التي تشهدها المملكة العربية السعودية في الآونة الأخيرة، موضحًا أن ما يحدث الآن على أرض الواقع في المملكة كان حلماً من الأحلام، فالأحلام تحولت إلى واقع بفضل القيادة السعودية.

وقال “مزهر”، في مداخلة هاتفية عبر قناة “القاهرة والناس”، إننا لم نكن نحلم بكل هذا الانفتاح والنجاح الكبير الذي تشهده المملكة العربية السعودية، ونحن محظوظين لكوننا من الجيل الفني السعودي القادر على تحقيق كل أحلامه، والقادر على تمثيل الفن السعودي في المنافسات الدولية.

وأوضح أن موسم الرياض كان ناجحاً بشهادة الجميع وخلق طفرة في الثقافة والفن بالسعودية وأحدث تغييراً جميلاً خاصة في العاصمة، وقدم مزيجًا من التفرد والتشويق والعصرية، لجعل الرياض حاضنة كبرى ووجهة مفضلة ومساحة محفزة تتجاوز المخيلة المحلية والعالمية، بما توفره للسكان والزوار، فضلاً عن الإسهام في تحقيق أهداف وطنية متعددة، مثل رفع مستوى صناعة قطاع الترفيه وزيادة حجمها، واستحداث فرص العمل، ونمو العائد الاقتصادي، واستقطاب الاستثمار الأجنبي.

وأكد أن موسم الرياض الهدف من ورائه أن تكون عاصمة المملكة العربية السعودية وجهة ترفيهية سياحية، ليُرسخ مكانتها كإحدى أبرز الوجهات الترفيهية وأهمها على مستوى المنطقة.