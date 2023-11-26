بايدن: سأستمر بالعمل مع الرئيس السيسي وأمير قطر لضمان إخراج كافة الأسرى

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن استمرار العمل مع الرئيس عبد الفتاح السيسي وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد لضمان إخراج كافة الأسرى، وذلك في إطار صفقة تبادل الأسرى بين حركة حماس وإسرائيل.

وأكد بايدن -في تصريحات أوردتها قناة "الحرة" الأمريكية مساء اليوم الأحد 26 من نوفمبر 2023، أنه مستمر في الانخراط شخصيًا لضمان تطبيق الصفقة وتوسيع نطاقها.

وأشار بايدن إلى أن حركة حماس أفرجت عن طفلة أمريكية تبلغ من العمر 4 أعوام، لافتًا إلى أن عملية التبادل مستمرة وناجحة، ويجب أن تستمر.

وأوضح الرئيس الأمريكي أن هدف واشنطن هو استمرار الهدنة من أجل دخول المساعدات وإطلاق سراح الأسرى.

وشدد بايدن على أن حل الدولتين هو الطريق الوحيد لضمان أمن الإسرائيليين والفلسطينيين، موضحًا أن هدف الولايات المتحدة هو استمرار توقف القتال لما بعد غد الإثنين.