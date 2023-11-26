البرهان ورئيس جيبوتي يبحثان تطورات الأوضاع في السودان وتعزيز العلاقات بين البلدين

بحث رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان والرئيس الجيبوتي إسماعيل عمر قيله الرئيس الحالي للإيجاد، تطورات الأوضاع في السودان وتعزيز التعاون المشترك بين البلدين.

وقال إعلام مجلس السيادة في بيان اليوم، إن البرهان وقيله عقدا جلسة مباحثات رسمية بالقصر الرئاسي في العاصمة جيبوتي، استعرضا خلالها سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين، وتطوير العلاقات إلى آفاق أرحب، كما تطرقت إلى تطورات الأحداث التي يشهدها السودان بسبب التمرد الذي قامت به قوات الدعم السريع ضد الدولة السودانية.

وتطرقت المباحثات إلى تعزيز فرص الأمن والاستقرار في المنطقة، ومجمل القضايا ذات الاهتمام المشترك، وأكد البرهان أن العلاقات السودانية الجيبوتية متميزة ومتجذرة بين شعبي البلدين ومتطورة في كافة المجالات.

وقدم البرهان شرحا للرئيس الجيبوتي حول تداعيات هجوم قوات الدعم السريع المتمردة ضد المواطنين وتدمير البنية التحتية للدولة، مشيرا إلى الجهود التي بذلتها السودانية لإحلال السلام في البلاد.

وقال رئيس المجلس" نأمل في نجاح قمة الإيجاد المرتقبة الخاصة بالسودان وإيجاد حل للأزمة السودانية"، معربًا عن تمنياته بأن يتحقق الأمن والاستقرار وإيجاد الحلول لكل مشاكل دول الإيجاد بما فيها أزمة السودان إيجابيا في ظل تولى جيبوتي رئاسة الإيجاد.

من جانبه رحب الرئيس الجيبوتي برئيس مجلس السيادة والوفد المرافق له، مشيدا بالعلاقات الجيبوتية السودانية، مؤكدا حرصه على سيادة السودان وأمنه واستقراره وعدم التدخل في شئونه الداخلية.

وأكد قيله أن بلاده مستعدة لتقديم أي مساعدات وحلول من خلال رئاستها للإيحاد لحل الأزمة السودانية ووقوفها ودعمها لكل المبادرات المطروحة، مثمنا دور المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة والاتحاد الإفريقي والإيجاد في حل الأزمة السودانية.