"المشاركة السياسية والواجب الوطني" ندوة في سياحة الفيوم

شهد الدكتور أشرف عبد المعبود عميد كلية السياحة والفنادق الندوة التي نظمتها الكلية بعنوان "المشاركة السياسية والواجب الوطني"، اليوم الأحد، وحاضر خلالها الدكتور مصطفى محمود أبو حمد رئيس قسم الدراسات السياحية ومنسق أسرة طلاب من أجل مصر بالكلية، وذلك تحت رعاية الدكتور ياسر مجدي حتاته رئيس جامعة الفيوم، وإشراف الدكتور محمد فاروق الخبيري نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

جاء ذلك بحضور الدكتور طاهر حسن منسق الأنشطة الطلابية بالكلية، والدكتور مجدي عبد العليم مدير وحدة ضمان الجوده بالكلية، والدكتور إسلام السيد منسق برنامج السياحة الرياضية، ود. محمد نور المدرس بالكلية وعدد من العاملين والطلاب.

تحدث الدكتور أشرف عبد المعبود حول أهمية مشاركة الشباب في الانتخابات الرئاسية، واختيار من يرونه مناسبًا للمرحلة المقبلة مشددًا على ضرورة أن يكون للشباب توجهات إيجابية تعبر عن انتمائهم للوطن، والمساهمة الحقيقة في استقراره ووحدته وأن يسهموا بشكل فاعل في صنع القرار.

وتناول الدكتور مصطفى محمود الحديث حول مفهوم المشاركة السياسية بوصفها نشاطًا يقوم به أفراد المجتمع بغرض التأثير في صنع القرار مؤكدًا أهمية الحراك السياسي السلمي الذي يهدف لتحقيق مبادئ تكافؤ الفرص في مناخ ديمقراطي صحيح.

وعرض تطور الحياة السياسية منذ العصور القديمة في مصر وحتي الآن، ودعا الشباب لتحمل مسؤولياتهم في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها منطقة الشرق الأوسط لاسيما الأحداث الجارية، مشيدًا بموقف القيادة السياسية في حماية الأمن القومي المصري وعدم التفريط في مقدراته رغم الضغوطات المختلفة، ما يعكس سيادة الدولة المصرية التي تهدف لإرساء السلام والاستقرار في المنطقة.

ووجه الشباب بضرورة الإدراك والوعي والاهتمام بالشأن العام بوصفهم قادة المجتمع مستقبلا.

وأوضح أن المشاركة في الانتخابات حق دستوري يجب علينا أن نمارسه وأن يكون لنا دور واضح في التنمية، والا نتخلي عن الواجب الوطني الواقع علينا.

من جانبه تحدث الدكتور طاهر حسن حول اهتمام الكلية بالأنشطة المتنوعة التي تهدف لبناء عقول الشباب على كافة المستويات، ودعا الشباب للمشاركة في الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وعرض الدكتور محمد نور لتجربة البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة والذي تخرج من العديد من الشباب الذين تولوا المناصب القيادية كنواب محافظين ومعاونين للوزراء ما يؤكد منح الفرص الحقيقية للشباب في تولي المناصب القيادية.

وعقب انتهاء الندوة استمع عميد الكلية لتساؤولات الطلاب ومشكلاتهم وقام بالرد عليها.

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