سوزان نجم الدين تُرشَّح كأفضل ممثلة عربية في "Joy Awards"

ترشحت النجمة سوزان نجم الدين عن جائزة "Joy Awards" كأفضل ممثلة عربية عن دورها في مسلسل "مربى العز" والذي حققت فيه نجاحاً كبيرًا في رمضان الماضي، وحقق أعلى نسبة مشاهدة للمسلسلات السورية.

وقد تصدّرت فيه سوزان التريند لأكثر من خمس مرات حيث كان دورها جديداً ومميزاً وكانت كل أحداث المسلسل تتمحور حول شخصيتها الذكية وأفعالها المدروسة

وعلى صعيد أخر؛ تقترب سوزان نجم الدين من الإنتهاء من تصوير أحداث دورها في مسلسل "الصديقات"، والذي ستدخل من خلاله السباق الرمضاني في سوريا وذلك بعد النجاح الكير الذي حققته في رمضان الماضي بمسلسل "مربى العز"، وهو من بطولة سوزان نجم الدين ويتمحور حولها عدد كبير من نجمات الدراما السورية بالاضافة الى النجمين فايز فرق ومحمد حداقي والعمل من اخراج محمد زهير رجب.

وتشارك سوزان هذا العام في السباق الرمضاني المصري أيضًا وذلك من خلال مسلسل "الحشاشين"، والذي ستبدأ عمليات تصويره في بداية الشهر القادم.. والذي سيعديها للسباق الرمضاني المصري بعد تغيبها العام الماضي.

"الحشاشين" تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج بيتر ميمى وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة كريم عبد العزيز، فتحى عبد الوهاب، ميرنا نور الدين، أحمد عيد، إسلام جمال، نيقولا معوض، سامى الشيخ، عمر الشناوى، نور ايهاب، ياسر علي ماهر، بالإضافة إلى عدد من الفنانين ضيوف شرف سيتم الإعلان عنهم خلال الفترة المقبلة