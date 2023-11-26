"غرفة الإسكندرية" تستضيف وفدا صينيا لبحث سبل دعم العلاقات الاقتصادية والتجارية

استضافت الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية برئاسة أحمد الوكيل، وفد صيني مكون من القنصل العام لدولة لجمهورية الصين الشعبية بالإسكندرية يانج يي، وقنصل بالقنصلية العامة لجمهورية الصين الشعبية بالإسكندرية جين هاي، وملحق قنصل بالقنصلية تشين جينجمينج، ورئيس جمعية رجال الأعمال الصينين بالإسكندرية السيد دينج يونج، وعدد من كبرى الشركات الصينية المتخصصة في مجال استيراد الأقطان وذلك لبحث سبل التعاون بين الجانبين ودعم العلاقات الاقتصادية والتجارية والتبادل التجاري بين مصر والصين وخاصة دعم تنمية الصادرات المصرية في مجال تصدير الأقطان.

في بداية اللقاء أشار القنصل العام لدولة لجمهورية الصين الشعبية بالإسكندرية يانج يي إلى أهمية العلاقات المصرية الصينية، وامتدادها منذ سنوات طويلة في العديد من القطاعات التجارية والاقتصادية.

كما أوضح يونج رئيس الشركة التقنية الاقتصادية الدولية بالصين أن السوق المصري يعد مصدراً هامًا للصين في مجال تجارة الأقطان، ونركز الفترة الحالية على بحث إمكانية التعاون مع مصر في مجال الأقطان.

وأضاف أن هناك 400 شركة متخصصة بالصين هم كبرى الشركات في تجارة القطن، ولذلك فهناك سوق كبير يمكن الاستفادة منه في الصين.

وأشار إلى أن هناك سبل متنوعة للاستثمار والتعاون بين مصر والصين، مؤكدًا أن هناك دعم من البنوك والمؤسسات في الصين لدعم تجارة الأقطان.

من جانبه أكد جين زوبنغ، نائب المدير العام، الفرع الأفريقي، الشركة التقنية الاقتصادية الدولية بالصين، أن الهدف من اللقاء بحث إمكانية تصدير الأقطان إلى الصين والتعاون مع الشركات المصرية، وتقريب وجهات النظر.

وأضاف أن المنتج المصري مرحب بيه في العالم كافة خاصة القطن لإنه ذات جودة عالية وله سمعة عالمية جيدة منذ سنوات طويلة.

في نفس السياق أكد أحمد عياد رئيس الشعبة العامة للأقطان بالاتحاد العام للغرف التجارية، أنه باسم الاتحاد وتجار الأقطان على استعداد تام للتعاون مع الصين وتصدير الكميات المطلوبة بالمعايير المطلوبة والتعاون بين الجانبين، مؤكدًا أن العلاقة بين مصر والصين علاقة ممتدة في مختلف القطاعات.

وفي ختام اللقاء تم عقد لقاءات ثنائية بين الشركات المصرية والشركات الصينية حول آليات تصدير الأقطان من مصر إلى الصين.

جاء ذلك بحضور أعضاء مجلس الإدارة أشرف أبو إسماعيل ومحمود مرعي والمهندس شريف الجزيري، وعدد من الشركات المصرية المتخصصة في مجال الأقطان.