وزير الصحة: نموذج مواجهة التحديات في مصر أصبح ملهما لدول عدة

قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة، إنه من الممكن أن يكون النموذج المصري ملهما فيما بعد لكل الدول التي لديها نفس التحديات التي كانت لدينا وغير قادرة على تخطيها.

وأضاف عبد الغفار، خلال كلمته بالملتقى السنوي الرابع للهيئة العامة للرعاية الصحية، اليوم الأحد، أن مصر دائما كانت تدعم الدول الشقيقة في منظوماتها، متمنيا استقرار الأوضاع في ليبيا من جديد لعودة التعاون بينها وبين مصر في قطاعات مختلفة وتحديدا في القطاعات الصحية.

ووجه وزير الصحة، الشكر للهيئة العامة للرعاية الصحية وكل الهيئات كالاعتماد والرقابة الصحية إلى جانب الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، وكل القائمين على العمل في الجهات الذين كانوا السبب وراء هذا الاحتفال في هذا الملتقى.