وزير التموين: المخزون الاستراتيجي من السلع يكفي 6 أشهر.. واكتفاء ذاتي من الأرز

أعلن الدكتور علي المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، عن منح مهلة 10 أيام ، لإعادة الانضباط في أسعار السكر لافتاً أنه في حالة عدم استقرار السوق سيتم اللجوء إلي مجلس الوزراء " التسعير" .

واضاف أن الوزارة تقوم بطرح السكر بجميع المنافذ التموينية والسلاسل التجارية والشوادر التابعة للوزارة ،لافتا إلي عدم إمكانية طرح السكر بكل منفذ صغير .

وأوضح الوزير خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده علي هامش افتتاح معرض" نبيو " للذهب والمجوهرات في الفترة من 26 إلي 28 نوفمبر، ان الوزارة لم تعد مسئولة فقط عن توفير السكر للبطاقات التموينية فقط ، بل أصبحت محملة بعبء توفيره للقطاعين الصناعي و التجاري وهو ما تقوم به البورصة السلعية والتي تطرح السكر بسعر 24 ألف جنيه للطن ، علي أن يتم طرح في بالمنافذ بسعر 27 ألف جنيهاً للطن وهي لا تعد تسعيرة جبرية وحتي الآن لا يوجد تسعير لسلعة السكر.

ولفت وزير التموين ،الى ان بعض التجار المتعاملين مع البورصة السلعية يحصلون على السكر بسعر 24 الف جنيه للطن ثم إعادة بيعه في السوق السوداء بسعر يتجاوز الـ 40 جنيها للكيلو.

وأوضح المصيلحى أن إغراق السوق بالسكر والتفريط في المخزون الاستراتيجي لا يعد حلا للأزمة ، مؤكداً إمكانية طرحه في المحافظات علي مسئولية كل محافظ .

وقال المصليحي، أن مصر لديها اكتفاء ذاتي من سلعة الأرز ، وليس هناك نقصا في المعروض، كاشفاً عن استيراد الارز من دولة الهند لتعزيز المخزون الاستراتيجي من السلعة واستعدادات لحلول شهر رمضان المبارك.

وأكد وزير التموين على توافر الدواجن والبيض بكميات كبيرة وبأسعار " معتدلة " مشيراً إلى أن الوزارة تبذل مجهودا كبيرا لمنع ارتفاع الأسعار ، ولكن أسعار السلع تتأثر بالاسعار العالمية وارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه.

وأكد المصيلحى، إستمرار التعاقدات لتوفير السلع، الأساسية بالمنافذ، لافتًا إلى أن المخزون السلع الاستراتيجي يكفي مدة لا تقل عن 6 أشهر.

وقال المصيلحى، إنه يتم حاليًا التنسيق مع الغرف التجارية لإقامة معارض اهلا رمضان بمختلف المحافظات لتوفير السلع الأساسية والاستهلاكية بتخفيضات للمواطنين.

وكشف المصليحي عن زيادة عدد المشتركين في معرض الذهب ليصل إلي 50 شركة محلية وأجنبية وممثلين لدول ألمانيا والإمارات والصين وتركيا وإيطاليا وهناك مشترين أجانب من 18 دولة يصل عددهم إلي 110مشترين

وأضاف، أن معرض الذهب أصبح له مكانة كبيرة بين المعارض الدولية المتخصصة، وهناك منتجات بها طابع تراثي وتاريخي تتميز بأعلي جودة للصناعة المصرية لإعادة مصر إلي موقعها المتميز بين مصاف كبار المصنعين.

وأشار وزير التموين أن هناك مساع لوضع مصر على خريطة التصدير للذهب لدول الخليج وإيطاليا وأفريقيا وستأخذ مصر مكانتها الدولية في هذه الصناعة، مشيراً إلي التطور الكبير في صناعة الذهب والمجوهرات وهناك استخدام للتكنولوجيا الحديثة والذهب متوفر في الأسواق كما تم صدور قرار يسمح بدخول الذهب بدون جمارك.