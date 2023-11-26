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الأحد 26 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

رئيس وزراء تايلاند: المحتجزون المفرج عنهم من غزة بصحة جيدة

سريتا تافيسين رئيس
سريتا تافيسين رئيس الوزراء التايلاندي
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أفادت قناة القاهرة الإخبارية، اليوم الأحد، أن رئيس الوزراء التايلاندي سريتا تافيسين، قال إن 4 مواطنين تايلانديين أفرج عنهم ضمن الدفعة الثانية من المحتجزين الذين أطلقت حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" سراحهم من قطاع غزة.

وأضاف في منشور على "إكس" بعد إطلاق سراح المحتجزين في وقت متأخر يوم السبت، "الجميع آمنون وفي المجمل صحتهم النفسية جيدة ويمكنهم الحديث على نحو طبيعي".

وتابع: "يرغبون في الاستحمام والاتصال بأقاربهم".

وأعلنت حركة المقاومة الفلسطينية "حماس"، الخميس، أنها توصلت إلى اتفاق مع إسرائيل لإطلاق 50 إسرائيليًا مقابل وقف القتال لمدة 4 أيام، وإفراج تل أبيب عن 150 امرأة وطفلًا فلسطينيًا في السجون الإسرائيلية، وزيادة المساعدات الإنسانية إلى غزة.

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